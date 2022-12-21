إسرائيل: اليورو يواصل ارتفاعه ويقترب من 3.70 شاقل

يعتبر ارتفاع سعر صرف اليورو أيضًا أخبارًا سيئة للإسرائيليين الذين يسافرون إلى أوروبا لقضاء عطلة عيد الميلاد وعيد حانوك ا(عيد الأنوار)في نهاية هذا الأسبوع.

يواصل اليورو ارتفاعه ويقترب للمرة الأولى هذا العام من 3.70 شاقل،وصباح اليوم الأربعاء، تم تداول العملة الأوروبية بشكل مستمر في إسرائيل بمعدل 3.683 شاقل، بزيادة 0.2 في المئة عن اليوم السابق. ويتم تعزيز اليورو في جميع أنحاء العالم عشية عيد الميلاد في وقت يصل فيه الاستهلاك إلى ذروته.

يعتبر ارتفاع سعر صرف اليورو أيضًا أخبارًا سيئة للإسرائيليين الذين يسافرون إلى أوروبا لقضاء عطلة عيد الميلاد وعيد حانوك ا(عيد الأنوار)في نهاية هذا الأسبوع. ارتفاع سعر صرف اليورو في الأيام الأخيرة يجعل البقاء في الخارج أكثر تكلفة وأكثر من ذلك إذا بقيت في فندق واستأجرت سيارة وذهبت للتسوق.

ووفقًا للتقديرات، سيرتفع سعر الفائدة في أوروبا مرة أخرى بوتيرة عالية في بداية عام 2023 الوشيك ، بينما ينبغي خفض الزيادات في الولايات المتحدة، وفي التعاملات المستمرة ، سجل سعر اليورو أعلى مستوى قياسي له عند 3.6968 شاقل قبل أن ينخفض ​​بعد ذلك بقليل. تم تحديد سعرها التمثيلي في وقت لاحق عند 3.6754 شاقل.

في غضون 12 يومًا ، سيعلن بنك إسرائيل أيضًا عن زيادة أسعار الفائدة في إسرائيل للمرة السابعة على التوالي منذ أبريل/نيسان من عام 2022. وكان سعر الفائدة لبنك إسرائيل 0.1 في المئة فقط. يبلغ الآن 3.25 في المئة، ويجب رفعه بنسبة 0.25 في المئة على الأقل، مما يعني أن سعر الفائدة الأساسي سيصل إلى 5 في المئة أو أكثر.

في غضون ذلك، فإن فرص منع ارتفاع الأسعار المتوقع في 1 يناير/ كانون الثاني الوشيك على (الكهرباء وضرائب الممتلكات، والمياه وربما الوقود الذي سينتهي عليه التخفيض الضريبي) وقد تدفع زيادات العمولة النقدية في بنك إسرائيل رفع سعر الفائدة، خوفًا من استمرار ارتفاع التضخم ، حتى بمعدل 0.5 في المئة اعتبارًا من 2 يناير/كانون الثاني الوشيك