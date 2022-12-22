تركيا تؤكد أنها ستواصل التعاون مع السعودية لضمان أكبر استفادة لرجال الأعمال

وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، قال، إن بلاده أصبح لديها حافز لتحسين وتسريع أنشطتها المشتركة مع تركيا في فترة ما بعد جائحة كورونا.

انطلق في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، والذي يستمر يومين، وسط حضور اقتصادي رفيع المستوى من كلا البلدين.

ومن أبرز الحضور في المنتدى وزير المالية التركي نور الدين نباتي، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. ويأتي في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً، بعد تبادل الزيارات بين قادة البلدين خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، خلال الافتتاح: "إن حجم التبادل التجاري مع السعودية ارتفع من 3.7 مليارات دولار عام 2021، إلى 4.3 مليارات دولار عام 2022".

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وأضاف نور الدين نباتي: "أدعوا المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص في الأسواق المالية".

وتابع الوزير، بأن "أنقرة والسعودية ستواصلان العمل والتعاون لضمان أكبر استفادة لرجال أعمال البلدين من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولتين"، وقال: "سنواصل العمل والتعاون من أجل ضمان أقصى استفادة لرجال الأعمال في البلدين من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولتين لهم".​​​​​​​

ويهدف المنتدى إلى رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنوياً.

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وكان وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، قد قال، إن بلاده أصبح لديها حافز لتحسين وتسريع أنشطتها المشتركة مع تركيا في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وسيتم تنظيم جلسات وندوات على هامش المنتدى، لمناقشة فرص التعاون الجديدة في التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار في تركيا، والتعريف برؤية السعودية 2030، والمشاريع العملاقة في المملكة.

كما ستقام ندوات حول مستقبل البناء والعقارات، والاستفادة من الفرص الإقليمية والابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية.