تركيا تؤكد أنها ستواصل التعاون مع السعودية لضمان أكبر استفادة لرجال الأعمال

انطلق في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، والذي يستمر يومين، وسط حضور اقتصادي رفيع المستوى من كلا البلدين.

ومن أبرز الحضور في المنتدى وزير المالية التركي نور الدين نباتي، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. ويأتي في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً، بعد تبادل الزيارات بين قادة البلدين خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، خلال الافتتاح: "إن حجم التبادل التجاري مع السعودية ارتفع من 3.7 مليارات دولار عام 2021، إلى 4.3 مليارات دولار عام 2022".