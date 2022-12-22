إسرائيل تخصص 150 مليون شاقل في عام 2023 لتطوير مجالات تكنولوجية جديدة

أفيف زئيفي:"التمويل المقدم لهذه الاتحادات الثلاثة هو جزء من استراتيجية هيئة الابتكار لتشجيع المساعي عالية المخاطر داخل صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية"

أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية (IAA) أنها ستخصص 150 مليون شاقل (حوالي43 مليون دولار) في عام 2023 لإنشاء اتحادات جديدة لدعم تطوير التقنيات في ثلاثة مجالات: الضوئيات المتكاملة، والمواد الخارقة والأسطح الخارقة، وتربية "ذباب الجندي الأسود"وستقوم مجموعة من الشركات الصناعية والمؤسسات البحثية بتطوير هذه التقنيات بشكل مشترك باستخدام الأموال المخصصة للعمل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال نائب رئيس البنية التحتية للتكنولوجيا أفيف زئيفي: "إن التمويل المقدم لهذه الاتحادات الثلاثة هو جزء من استراتيجية هيئة الابتكار لتشجيع المساعي عالية المخاطر داخل صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، مع تطوير قدرات أساسية جديدة ستمكن من اختراق أسواق جديدة ثورية، من قبل كل من الشركات الناشئة والشركات الكبيرة".

وسوف يركز الكونسورتيوم الأول، الذي تم تمويله بميزانية تبلغ حوالي 40 مليون شاقل، على الضوء الفوتوني المتكامل بدلاً من التيار الإلكتروني كأداة لمعالجة البيانات والرقائق وأنظمة الاتصال والاعتراض. ستعمل المجموعة على منصة من حلول ضوئيات السيليكون المستخدمة في بناء أجهزة الكمبيوتر الكمومية، والتي يمكن لشركات تصميم الرقائق استخدامها. تشهد فوتونات السيليكون طلبًا متزايدًا من الشركات الناشئة لأنه على عكس تقنية الموصلات الكهربائية ، يمكن للتقنية الضوئية معالجة البيانات ونقلها بشكل أسرع مع توفير الطاقة.

وفقًا لبيانات MarketAndMarket ، في عام 2021 ، بلغ سوق فوتونات السيليكون 1.1 مليار دولار، مدفوعًا بالطلب القوي على مكونات فوتونات السيليكون. من المتوقع أن تصل القيمة السوقية لضوئيات السيليكون إلى 4.6 مليار دولار بحلول عام 2027. بالنسبة لهذا الاتحاد ، تم اختيار أربع شركات - Elop و Cielo و Quantum Source و New Photonics - للعمل جنبًا إلى جنب مع باحثي السيليكون من جميع أنحاء العالم. التخنيون في حيفا ، بار - جامعة إيلان في تل أبيب والجامعة العبرية في القدس.

وسيعمل الكونسورتيوم الثاني، الذي يؤمن تمويلًا بقيمة 55 مليون شاقل، على تطوير تكنولوجيا المواد الخارقة والأسطح الخارقة، التي تعتمد على "مزيج ذكي من الهياكل النانوية أو المجهرية ، لإنشاء مواد كهرومغناطيسية اصطناعية ذات خصائص هندسية محددة ، مما يسمح بالتلاعب في الموجة الكهرومغناطيسية التي تمر عبر المادة.

ومن بين الشركات الثماني المشاركة في الكونسورتيوم Elbit Systems و Ceragon و SatixFy Communications ، والتي ستدعمها 10 مجموعات بحثية أكاديمية من التخنيون والجامعة العبرية ومعهد وايزمان وجامعة تل أبيب وجامعة أرييل وجامعة بار إيلان وبن غوريون جامعة.

في ما سوف يركز الكونسورتيوم الثالث، الذي تم تخصيص 28 مليون شاقل له في الميزانية، على التقنيات المحيطة بذباب الجندي الأسود (Hermetia illucens) لتنميتها كجزء أساسي من الصناعة الزراعية لأنها يمكن أن تكسر النفايات العضوية وتستخدم منخفضة التكلفة، علف حيواني عالي البروتين. يمكن ليرقاتها ، التي تتطور في النفايات، أن تحول أشكالًا مختلفة من النفايات العضوية إلى منتجات عالية الجودة (بروتينات، زيوت ، روث ، إلخ).

سيتم ربط شركات التكنولوجيا التي تم اختيارها للكونسورتيوم، والتي تشمل شركات إعادة تدوير النفايات وعلم الوراثة وكذلك الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير علف الماشية ، بمجموعات بحث جامعية من معهد فولكاني ، ميغال ، إيطاليا. جامعة حيفا ، جامعة تل أبيب والجامعة العبرية، لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة للجدوى التجارية لاستخدام ذباب الجندي الأسود وتطوير المنتجات.