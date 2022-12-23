إسرائيل: انخفاض عدد الوظائف في مجال الهايتك منذ بداية العام بنسبة 32 في المئة

وفقًا لشبكة "سي بي إس": يبلغ متوسط ​​الراتب حوالي 26937 شاقل (7300 يورو) شهريًا، لكن بالنسبة لمنصب إداري، يمكن أن يصل الراتب بسهولة إلى 50000 شاقل

أفاد مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل، أن عدد الوظائف المتاحة للمهندسين في إسرائيل خلال شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر /تشرين الثاني المنصرم 11800 فقط، بانخفاض 8 في المئة عن عدد الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها خلال شهري أغسطس/آب وأكتوبر / تشرين الأول المنصرم، في ما انخفض طلب المطورين بنسبة 9 في المئة مع 7،748 عرضًا فقط من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر /تشرين الثاني من العام الجاري.

وذكر المكتب أن موجة تسريح العمال في مجال التكنولوجيا العالية، بدأت في منتصف العام بعد فترة العيد اليهودي في إسرائيل (أكتوبر). ومع ذلك، فإن الراتب، وهو أمر جذاب للغاية ، لا يزال يجتذب الإسرائيليين. يبلغ متوسط ​​الراتب حوالي 26937 شاقل (7300 يورو) شهريًا، وفقًا لشبكة "سي بي إس"، لكن بالنسبة لمنصب إداري، يمكن أن يصل الراتب بسهولة إلى 50000 شاقل (14000 يورو).

وفي السياق ووفقا لبيانات المكتب المركزي، بلغت الوظائف الشاغرة في مهن المعلومات والاتصالات 21،160 وظيفة في يناير وبلغت ذروتها عند 21،500 وظيفة في فبراير. من فبراير/شباط المنصرم، كان هناك انخفاض حاد بنسبة 32 في المئة مع 14600 فقط عرض عمل.

في الأسبوع الماضي، وقع أكثر من 400 عامل إسرائيلي في مجال التكنولوجيا على رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يحذرون فيها من أن السياسات التي يريد تحالفه اتباعها من المرجح أن تضر بالصناعة وتخيف الاستثمار الأجنبي.

وبحسب ما أوردته الرسالة نشرها إيريز شاحار، الشريك المؤسس لشركة "قمرا كابيتال" ذكر أن قطاع التكنولوجيا حوالي 25 في المئة من إجمالي عائدات الضرائب في إسرائيل ويمثل حوالي 10 في المئة من القوة العاملة.