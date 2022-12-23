المغرب: ارتفاع صادرات الفوسفات بـ 63 في المئة خلال عشرة أشهر لتبلغ 10مليار دولار

يعزى إلى تصاعد شحنات مشتقات الفوسفات بنسبة 63,9 في المئة (بعد زائد 52,8 في المئة) الفوسفاط الصخري بنسبة 56,1 في المئة (بعد زائد 18 في المئة)

ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية، بأن قيمة صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته ارتفعت بنسبة 63 في المئة، مقابل 47,8 في المائة قبل عام لتبلغ 10 مليار دولار عند متم شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم أن "الصادرات تجاوزت لأول مرة عتبة الـ10 مليار دولار”، مبرزة أن هذا الأداء يعزى إلى تصاعد شحنات مشتقات الفوسفات بنسبة 63,9 في المئة (بعد زائد 52,8 في المئة) الفوسفاط الصخري بنسبة 56,1 في المئة (بعد زائد 18 في المئة)، مستفيدة بشكل خاص من تأثير الأسعار.

ومن جانبه، استمر مؤشر إنتاج قطاع الاستخراج في التراجع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19 في المئة بعد ناقص 15,6 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2022 وناقص 10,1 في المئة خلال الربع الأول من عام 2022. ويعزى هذا التطور خلال الربع الثالث إلى انخفاض مؤشر إنتاج مختلف منتجات الصناعات الاستخراجية بنسبة 19,7 في المئة، مخففا بارتفاع مؤشر إنتاج الخامات المعدنية بنسبة 1,9 في المئة.

وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في الأسعار في تعويض تراجع حجم الطلب، مما سمح لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات بتحقيق رقم معاملات بلغ 89,5 مليار درهم برسم متم الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 55 في المئة. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع رقم معاملات الصخور بنسبة 74 في المئة والأسمدة بنسبة 68 في المئة.

وانخفض مؤشر إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية برسم متم الأشهر التسعة الأولى منعام 2022 بمتوسط 14,9 في المئة، عوض ارتفاع قدره 3,6 في المئة خلال السنة الفارطة. وبالموازاة مع ذلك، انخفض إنتاج الفوسفات الصخري بنسبة 16,1 في المئة عند متم سبتمبر/أيلول 2022، بعد زيادة قدرها 3,3 في المئة خلال 2021

ومن المرجح أن الانخفاض المسجل في إنتاج الفوسفات ومشتقاته يعزى، جزئيا، إلى تراجع حجم الطلب الدولي على هذه المنتجات، في سياق العرض المتأثر بالصراع الروسي الأوكراني وانخفاض الصادرات الصينية. كما يمثل هذا الوضع السبب الكامن وراء الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار هذه المنتجات.