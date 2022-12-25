بنك إسرائيل يصادق على إقامة بنك جديد

هذا هو البنك الثاني في غضون ثلاثة أعوام يوافق عليه بغضون ثلاثة أعوام وسيستغرق اقامة عام ونصف

اعلن كل من محافظ بنك إسرائيل ومراقب البنوك اليوم الأحد أن بنكا جديدا سيقام في إسرائيل وذلك بعد حصوله على كافة الموافقات المطلوبة، وأطلق على هذا البنك اسم "بنك ايش يسرائيل"، ويقف من وراء هذا المشروع المبادرون يوفال ألوني، ونير تسوك وألكس ليبرنط وألون شاين.

Bank of Israel spokesperson محافظ بنك إسرائيل ، البروفيسور أمير يارون ، (يمين) ، يمنح تصريح السيطرة على البنك لرئيسه المتوقع ، البروفيسور شموئيل هاوزر.

وسلم محافظ بنك إسرائيل بروفيسور امير يارون لممثلي المبادرين رخصة مشروطة لإقامة بنك وتصاريح للسيطرة عليه. إضافة لذلك منح المحافظ رخصة حيازة على بنك لبروفيسور شموئيل هاوزر، والذي من المتوقع أن يشغل منصب رئيس إدارة البنك الجديد. هذه هي الرخصة الثانية التي تمنح لبنك جديد بإسرائيل في غضون ثلاث سنوات.

سيسمح الحصول على تصاريح السيطرة ورخصة البنك المشروط للمبادرين بالتقدم واستكمال التجهيزات الميكانيكية، والتشغيلية والتنظيمية المطلوبة للبدء بنشاط البنك، بما في ذلك استكمال مراحل التطوير وفحص التقنيات الجديدة، واستكمال تجنيد طاقم الإدارة والقوة العاملة الإضافية المطلوبة لإقامة البنك، بناء السياسات والإجراءات والعمليات في مجالات أنشطته المركزية، فترة إقامة البنك ستستغرق عاما ونصف.