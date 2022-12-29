إسرائيل تخصص 21.6 مليون شاقل لدعم العمالة العربية في قطاع الهايتك

اختيار 12 برنامجًا لتدريب وتشغيل 2،239 شخصًا من السكان العرب. ستتلقى البرامج الـ 12 المختارة منحة حكومية ضخمة بقيمة 12 مليون شاقل،

ستمول إسرائيل برنامجًا بقيمة 21.6 مليون شاقل (5.7 مليون دولار) لتدريب ودمج أكثر من 2000 امرأة ورجل من العرب في إسرائيل في مجال صناعة التكنولوجيا العالية المحلية على مدار العامين المقبلين، في جزء من جهد مستمر لتقليص فجوات التوظيف والدخل بين اليهود والعرب في إإسرائيل

واختارت هيئة الابتكار الإسرائيلية (IAA)، مع قسم العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة، 12 برنامجًا لتدريب وتشغيل 2،239 شخصًا من السكان العرب. ستتلقى البرامج الـ 12 المختارة منحة حكومية ضخمة بقيمة 12 مليون شاقل، على أن يتم تمويل الباقي من القطاع الخاص.

سيتم تدريب أكثر من نصف البرامج المختارة في إطار المشروع لشغل مناصب تطويرية متقدمة في قطاع التكنولوجيا، مثل البرمجة، وستتضمن التدريب النظري والعملي في هذا المجال. ستكون المهارات الشخصية أيضًا جزءًا من التدريب، لتوسيع مجموعة مهارات المرشحين وزيادة فرصهم في العثور على وظيفة جيدة في قطاع التكنولوجيا.

سيوفر أحد البرامج الممولة التدريب والمساعدة في التوظيف في المجالات التقنية الأربعة التالية: الروبوتات والأتمتة ، والتحقق ، و DevOps ، وتحليلات البيانات. وسيركز برنامج آخر على التطوير الوظيفي والترقية إلى مناصب قيادية للعاملين في مجال التكنولوجيا في المجتمع العربي.

تظل نسبة مشاركة السكان العرب في سوق العمل في قطاع التكنولوجيا منخفضة على الرغم من المبادرات الحكومية العديدة. يُوصف منذ فترة طويلة بأنه محرك النمو للاقتصاد الإسرائيلي،حيث يمثل قطاع التكنولوجيا حوالي 25 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبية للبلاد ويشكل حوالي 10 في المئة من القوة العاملة.

ويشكل العرب الإسرائيليون حوالي 20 في المئة من السكان ، لكن 2في المئةفقط من الرجال العرب و 1في المئة من النساء العربيات يعملن في قطاع التكنولوجيا، وفقًا لبيانات حكومية، يعمل في هذا القطاع 12في المئة من الرجال و 8في المئةمن النساء بين السكان اليهود.

وفي السياق تواجه صناعة التكنولوجيا نقصًا حادًا في المهندسين والمبرمجين المهرة. تم استبعاد السكان ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك المتشددين دينيا والعرب والنساء، إلى حد كبير من طفرة التكنولوجيا العالية، مما أدى إلى فجوات كبيرة في الدخل. ومن المتوقع أن يشكل السكان المتشددين والعرب الذين هم من بين أفقر السكان في إسرائيل اليوم، نصف السكان بحلول عام 2065، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "يعكس هذا الافتقار إلى المهارات اللازمة لتمكينهم من الحصول على وظائف تتطلب مهارات عالية وبأجور جيدة". "يظل اندماج عرب إسرائيل والحريديم في سوق العمل أحد التحديات الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي".

هذا العام ، تم توظيف أكثر من 10000 عامل من العرب في صناعة التكنولوجيا، لكن نصفهم في وظائف غير تقنية، وفقًا لما قاله تاير إيفرجان، المدير العام لقسم العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة.

ومن جهته قال قال الرئيس التنفيذي لمعهد المدققين الداخليين الدولي درور بين ، على الرغم من أن نسبة المواطنين العرب العاملين في صناعة التكنولوجيا لا تزال أقل من المتوسط ​​الوطني، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة اتجاهًا إيجابيًا متزايدًا نحو اندماج السكان العرب، وزيادة كبيرة في عدد الطلاب العرب في أقسام التكنولوجيا بالجامعة: وتابع"هدفنا هو زيادة عدد المواطنين العرب العاملين في مجال التكنولوجيا ، وإحداث تغيير اقتصادي واجتماعي وإقليمي هادف كجزء من تعزيز وتنويع قطاع التكنولوجيا في إسرائيل."وأشار بين إلى أن "الإعداد السريع والمناسب للخريجين من هذه البرامج سيكون أحد الخطوات المهمة في تقليل النقص في العاملين في مجال التكنولوجيا على المدى الطويل".