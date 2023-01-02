رغم المخاوف البيئية: إسرائيل تلغي الضرائب على الأواني البلاستيكية أحادية الاستخدام والمشروبات السكرية

وزيرة حماية البيئة السابقة تمار زاندبرغ:"بدلاً من المضي قدمًا، فإن هذا القرار يعيدنا إلى سنوات ضوئية"، وتابعت أن القرار "سيسهم فقط في التلوث والمرض".

على الرغم من المخاوف البيئية العالمية والجهود المبذولة لتقليل كمية النفايات البلاستيكية، قال وزير المالية الإسرائيلي الجديد بتسلئيل سموتريتش لمسؤولي الوزارة، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستلغي الزيادات الضريبية في البلاد على المشروبات السكرية والأواني البلاستيكية أحادية الاستخدام، جاء أول عمل سموتريش في منصبه ردًا على معارضة الضريبة من الأحزاب المتشددة التي قالت إنها استهدفت مجتمعاتهم بشكل غير عادل.

وقال سموتريش الذي أدى اليمين الدستورية، الخميس المنصرم، للمسؤولين في وزارته، إن"إعداد الأوامر في أسرع وقت ممكن في الأيام المقبلة لإلغاء ضريبة الأدوات البلاستيكية للاستخدام الواحد وضريبة المشروبات السكرية التي فرضتها الحكومة المنتهية ولايتها" وخاصة سلفه أفيغدور ليبرمان.وأضاف: "سيكون هناك حوار مفتوح وعميق بيننا، وسيتم اتخاذ قرارات مهنية لتعزيز اقتصاد إسرائيل لصالح جميع المواطنين الإسرائيليين".

ومن جهتها قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، التي أبلغت عن انخفاض بنسبة 50 في المئة في استخدام مثل هذا النوع من البلاستيك منذ فرض الضريبة في عام 2021، إنها ستدرس قرار سموتريتش وعواقبه.

وكان تقرير صادر عن الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2021، قد اشار إلى أن "العائلات اليهودية المتشددة تستخدم الأواني البلاستيكية ثلاث مرات أكثر من بقية السكان لأنهم غالبًا ما يكون لديهم عائلات كبيرة، ودخل منخفض، وفي كثير من الأحيان لا يمتلكون غسالات أطباق".

وأشاد المشرعون المتشددون بخطوة سموتريتش بينما انتقدها آخرون، بما في ذلك وزيرة حماية البيئة السابقة تمار زاندبرغ، التي اتهمت الحكومة - أكثر تحالف يميني في إسرائيل في تاريخها - بـ "السماح للسياسات التافهة بتدمير البيئة والصحة".وقالت: "بدلاً من المضي قدمًا، فإن هذا القرار يعيدنا إلى سنوات ضوئية"، وتابعت أن القرار "سيسهم فقط في التلوث والمرض".