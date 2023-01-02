اسرائيل والإمارات من بين أقوى الدول والأكثر تأثيرا في العالم

ويظهر التقرير الأمريكي أن إسرائيل في المرتبة العاشرة والامارات في المرتبة التاسعة

أظهر ترتيب لموقعي US News و World Report حول الدول الأقوى والأكثر تأثيرا في العالم أن الولايات المتحدة احتلت المكان الأول وأن إسرائيل في المكان العاشر، بينما احتلت دولة الإمارات العربية المكان التاسع، ويستند التقرير على التأثير الذي تلعبه كل دولة وقوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ووصف تقرير موقع US NEWS الولايات المتحدة بأنها "القوة الاقتصادية والعسكرية الأبرز في العالم". وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة تملك طابعا ثقافيا يمتد إلى أنحاء العالم، فيما احتلت الصين البلد الأكثر اكتظاظا من ناحية عدد السكان المرتبه الثانية حيث تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي، لكنها بنفس الوقت حسب التقرير، تعاني من صراعات داخلية وعدم مساواة متصاعد وانتهاكات لحقوق الانسان، ورغم ذلك فإن لديها تأثير كبير على العالم.

على الرغم من الحرب في أوكرانيا، احتلت روسيا المكان الثالث، ورغم الطريقة التي ينظر اليها العالم الى روسيا في أنحاء العالم بسبب الغزو في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على الاقتصاد في البلاد والذي أثر عليها بالتأكيد، إلا أن تقرير US NEWS يشير الى أنها لا زالت الدولة الأكبر في العالم من ناحية المساحة، وهي أيضا أحد أكبر اقتصادات العالم بفضل النفط والغاز، وأشار التقرير إلى أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي جزء من G20.

وتحتل ألمانيا المكان الرابع، حيث أنها البلد الاوروبي الأكثر اكتظاظا من ناحية عدد السكان، ولها تأثير كبير بالمجتمع الدولي منذ عام 1990. وأشار التقرير إلى أن ألمانيا تعتبر إحدى أكبر المستوردين والمصدرين في العالم، ولديها أيضا شخصيات هامة من ناحية ثقافية.

بريطانيا في المكان الخامس وذكر أنها "دولة متطورة جدا لديها تأثير اقتصادي، سياسي وعلمي وثقافي كبير"، وتشكل جزءا من تحالفات سياسية وتجارية في العالم، وانتقد التقرير بشدة خروجها من الاتحاد الاوروبي، لكن العاصمة لندن تلعب دورا رئيسيا في النظام المالي العالمي ولها دور"تاريخي طويل لدعم الفنون والعلوم".

وتحتل كوريا الجنوبية المكان السادس، حيث لديها أحد أكبر الاقتصادات في العالم، والتي تعتمد على الهايتك والخدمات ، وأشار التقرير الى أنه يوجد "لكوريا الجنوبية أحد أكبر المدخرات الوطنية في العالم" وايضا لديها عدد استثمارات أجنبية كبير على وجه الخصوص. فرنسا في المكان السابع ووصف بأنها "دولة غنية وذات دخل مرتفع وتأثير دولي كبير"، وهي أحد أقدم الدول في العالم، ومساهمتها للعلوم، السياسة، الاقتصاد والثقافة عظيمه، وهي واحد من أكثر الدول السياحية في العالم، وواحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم.

اليابان، تحتل المكان الثامن، وهي "أحد الدول الأكثر تقدما ثقافيا وتقنيا"، وأشار التقرير إلى أنها ثالث أكبر اقتصاد في العالم ،وواحدة من أكبر مصنعي السيارات والإلكترونيات في العالم.

احتلت دولة الإمارات العربية المكان التاسع في الترتيب، حيث ذكر التقرير أن وجه البلاد تغير مع اكتشاف النفط في القرن العشرين، وبحسب ما ذكر كتاب الحقائق العالمية لوكالة الاستخبارات الأمريكية فإن "الناتج الإجمالي للفرد اليوم يشبه الدول الغربية المتقدمة".وذكر أن الإمارات عضو دائم في منتدى الاقتصاد العالمي، ودبي تحولت الى وجهة شعبية بين السياح، وارتفعت الدولة من الترتيب العاشر العام الماضي الى التاسع هذا العام.

اسرائيل ، احتلت المكان العاشر، وذكر "رغم حجمها، إلا أنها لها دور كبير في الشؤون الدولية"، وأشار التقرير إلى أنه يوجد "لإسرائيل اقتصاد قوي، ولها أهمية كبيرة بالنسبة لليهود في أنحاء العالم". وذكر التقرير أن "ن صادرات إسرائيل الرئيسية هي الماس والمعدات التكنولوجية والأدوية. تقدمت إسرائيل مرتبة واحدة عن العام الماضي ، عندما احتلت المرتبة 11