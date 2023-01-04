دبي تصبو إلى تبوء مكان ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم

شهد اقتصاد إمارة دبي نموا بنسبة 4,6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وبقيمة إجمالية قدرها 307,5 مليار درهم

أطلقت إمارة دبي، الأربعاء، خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي (8,7 تريليون دولار) بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة الخليجية الثرية خلال السنوات العشر المقبلة. وتشمل الخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي ليصل إلى 25,6 تريليون درهم (6,9 تريليون دولار) بحلول 2033، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم في عشر سنوات.

وأعلن رئيس حكومة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أجندة دبي الاقتصادية "دي 33" التي تضم 100 مشروع تحولي مستقبلي. وكتب الشيخ محمد في تغريدة على تويتر "هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم". وأضاف "2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم".

وشهد اقتصاد إمارة دبي نموا بنسبة 4,6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وبقيمة إجمالية قدرها 307,5 مليار درهم، بحسب أرقام صادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكان صندوق النقد الدولي أكد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن الاقتصاد في الإمارات سجل "نموا هائلا" في عام 2022. وتوقع الصندوق في حينه ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى "أكثر من 6% تقريباً في عام 2022، مقابل 3,8% في عام 2021".