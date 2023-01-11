بيع أسهم ميناء حيفا الإسرائيلي بمبلغ 1.15 مليار دولار لمجموعة آداني غروب الهندية

كانت عملية البيع تتويجًا لإصلاح استمر قرابة عقدين من الزمن لقطاع ضعيف الأداء يعاني لسنوات من الإضرابات العمالية. تبيع إسرائيل موانئها المملوكة للدولة

أتمت مجموعة Adani الهندية - التي فازت بمناقصة خصخصة ميناء حيفا في شمال إسرائيل - مؤخرًا شراء الميناء مقابل 1.15 مليار دولار، وفازت بحصة إلى جانبها شركة الخدمات اللوجستية المحلية غادوت.

أقيم حفل التوقيع النهائي في القدس وحضره رام بيلينكوف، الرئيس التنفيذي لدائرة الخزانة في وزارة المالية الإسرائيلية، وممثل شركة آداني يائير دواري، والرئيس التنفيذي لشركة غادوت عوفر لينشيفسكي.

قال كاران أداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Adani Group، "هذا يوم سعيد لنا ولجميع مواطني إسرائيل بعد أن أكملنا شراء ميناء حيفا". "نتوقع الآن ترقية نشاطها في أقرب وقت ممكن لتحسين الخدمة، وتحويل الاختناقات المرورية للسفن إلى أمر منسي، وتخفيف تكاليف المعيشة لجميع المواطنين [الإسرائيليين]."

أعلنت إسرائيل في يوليو 2022 أنها ستبيع ميناء حيفا - أحد موانئها البحرية الرئيسية ومركز تجاري رئيسي على البحر الأبيض المتوسط - إلى Adani و Gadot.

كانت عملية البيع تتويجًا لإصلاح استمر قرابة عقدين من الزمن لقطاع ضعيف الأداء يعاني لسنوات من الإضرابات العمالية. تبيع إسرائيل موانئها المملوكة للدولة وتقوم ببناء أرصفة خاصة جديدة في محاولة لخفض التكاليف وتقليل أوقات الانتظار فوق المتوسط لتفريغ السفن.

قال لينشيفسكي: "نتطلع إلى دخول الميناء، من أجل تطويره قيد السرعة، والبدء في توفير خدمات جديدة للاقتصاد بحيث يزيد من نموه خلال السنوات القليلة المقبلة".

حوالي 99 في المائة من جميع البضائع تنتقل من وإلى إسرائيل عن طريق البحر.

بدأت عملية الخصخصة عام 2020 بموافقة اللجنة الوزارية للخصخصة. وتأتي خصخصة ميناء حيفا في إسرائيل بعد أن خصخصت الدولة أنشطة ميناء إيلات في عام 2013، في عملية يرجى من ورائها خفض غلاء المعيشة وزيادة المنافسة في الموانئ البحرية وتحسين كفاءتها، على ما صرح في حينه وزير المالية أفيغدور ليبرمان.