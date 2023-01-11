إسرائيل تسجل فائضا في ميزانية عام 2022 بلغ 2.8 مليار لأول مرة منذ عام 1987

سجلت الحكومة الإسرائيلية إيرادات بقيمة 468.5 مليار شاقل، بزيادة 13.6 في المئة عن عام 2021. وانخفض الإنفاق إلى 458.8 مليار شاقل في عام 2022

قال المحاسب العام بوزارة المالية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل سجلت فائضا في الميزانية بلغ 2.8 مليار في عام 2022، أو 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفا أنه "تم تسجيل زيادة بنحو 14 في المئة من الإيرادات الضريبية"وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1987 التي تسجل فيها إسرائيل مداخيل أكثر من المصروفات.

بشكل عام ، سجلت الحكومة الإسرائيلية إيرادات بقيمة 468.5 مليار شاقل، بزيادة 13.6 في المئة عن عام 2021. وانخفض الإنفاق إلى 458.8 مليار شاقل في عام 2022 ، مقارنة بـ 481 مليار شاقل في عام 2021. وقد تم تفسير الانخفاض بنسبة 4.8 في المئة في الإنفاق بشكل أساسي بنهاية مساعدات الدولة. برنامج للشركات والعاطلين عن العمل خلال وباء كورونا.

وقالت وزارة المالية في بيان "اتسم عام 2022 بنمو مرتفع واستثنائي في إيرادات الدولة". سجّلت إسرائيل عجزًا بنسبة 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 11.3 في المئة في عام 2020 وسط زيادة الإنفاق لمساعدة الاقتصاد على مواجهة وباء كورونا. كان العجز المستهدف لعام 2022 هو 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان وزير المالية الجديد، بتسلئيل سموتريتش، قد تحدث عن مقترح ميزانية 2023-2024 المرتقب، الثلاثاء المنصرم،قائلا: "نحن نواجه فترة صعبة، لكنني أرى أنها فرصة لتحصين دولة إسرائيل كسوق مستقر وقوي ومسؤول"وتابع "التحركات الشعبوية لتجاوز سقف الميزانية يمكن أن تدفعنا جميعًا إلى التواء وتضر بإسرائيل".