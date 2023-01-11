رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير ماليته يعرضان خطة لمواجهة غلاء المعيشة في البلاد

التغيير يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن دون انتظار مناقشات الميزانية. في بعض الأحيان، في أوقات الأزمات، هناك حاجة لاتخاذ تدابير خاصة لفترة محدودة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "إسرائيل ستجمد الضرائب على الأملاك لمدة عام وستلغي أو تخفض الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء والمياه والوقود"، خلال عرضه التدابير الأولية لتخفيف التضخم. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في مؤتمر صحفي متلفز، إن "الحكومة ستحافظ على المسؤولية المالية خلال تطبيق الخطة."

Olivier Fitoussi/Flash90 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مكتب رئيس الوزراء في القدس ، 11 يناير ، 2023.

وقال نتنياهو: "نحن نعتني بجميع مجالات الحياة المهمة لمصلحة جميع المواطنين الإسرائيليين، وبالطبع المجال الأول الذي تحدثنا عنه وناقشناه هو غلاء المعيشة".

وأضاف رئيس الوزراء "خلال العام ونصف العام الماضيين، دخل اقتصادنا في دوامة تضخم، وأسعار الفائدة تصاعدت بشكل كبير، وكل ارتفاع في أسعار الكهرباء والمياه والوقود وضريبة الأملاك يؤدي إلى زيادة جديدة. هذه الزيادات تؤثر على جميع العائلات ".

تشتمل بنود الخطة على :

1. تجميد ضريبة الأملاك لمدة عام

2. إلغاء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود - 10 سنتات للتر (0.264 جالون)

3. انخفاض متوسط سعر الكهرباء بنسبة 70٪

4. تخفيض سعر المياه بنسبة 70٪

5. الغاء زيادة اسعار الكهرباء لما يقارب 100،000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة

6. دعم مالي لـ 300 ألف شخص مع علاوة تدفئة

وأوضح نتنياهو: نحن نعمل مع فرق من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد لصياغة خطط مختلفة للتصدي لأسعار المنازل وتوفير التعليم المجاني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 3 سنوات، ولكن التغيير يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن دون انتظار مناقشات الميزانية. في بعض الأحيان، في أوقات الأزمات، هناك حاجة لاتخاذ تدابير خاصة لفترة محدودة. نتصرف بطريقة معقولة ومسؤولة وسنكبح جماح التضخم".

من جانبه أكد سموتريتش أن "العالم كله يمر بأزمة اقتصادية عميقة تتجلى في ارتفاع الأسعار وزيادة حادة في التضخم، وغلاء المعيشة لم يعد شعارا أو عنوانا، بل أصبح مشكلة مهمة تؤثر على مواطني إسرائيل كل يوم. أنا أب لأسرة مكونة من سبعة أطفال، ونعيش هذه الصعوبة مثل كل شعب إسرائيل. الأسعار ترتفع وتجعل الأمر أكثر صعوبة علينا جميعًا".

وقع وزير المالية ، الثلاثاء ، على أمر تنفيذي يمدد إلغاء الضريبة الانتقائية (الضرائب غير المباشرة المفروضة على بيع أو استخدام منتجات مثل المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ ومنتجات الطاقة) على الفحم ، والتي ينبغي أن تؤثر على سعر الكهرباء. للمستهلك.