الإمارات : انطلاق أعمال الدورة السنوية السابعة لمنتدى الطاقة العالمي 2023 في أبوظبي

أضاف سلطان بن أحمد الجابر، "نريد أن يكون مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) مؤتمراً للأفعال وتحقيق الأهداف".

انطلقت، اليوم السبت، أعمال الدورة السنوية السابعة لمنتدى الطاقة العالمي 2023، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأكد المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر، أنه "يجب تخفيض الانبعاثات بنسبة 43 بالمائة بحلول 2030 للوصول لهدف 1.5 درجة مئوية".

وأضاف سلطان بن أحمد الجابر، في كلمة افتتاح المؤتمر، "نريد أن يكون مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) مؤتمراً للأفعال وتحقيق الأهداف".

ودعا سلطان بن أحمد الجابر، إلى مضاعفة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وأشار إلى أن "الطاقة المنتجة من الرياح والشمس ستستمر في الارتفاع، خلال السنوات الخمس القادمة".

ويعرف منتدى الطاقة العالمي 2023، الذي ينظمه المجلس الأطلسي (مقره في الولايات المتحدة الأمريكية)، مشاركة العديد من القادة المؤثرين في مجال الطاقة على مستوى العالم لصياغة أجندة الطاقة العالمية للعام المقبل.

ويركز المنتدى بشكل خاص على تحدّيات إدارة أولويات أمن الطاقة والجهود المبذولة للتخلّص من الانبعاثات الكربونية، ودعم جهود العمل من أجل المناخ، وتعهّدات الدول بشأن الوصول إلى "صافي الصفر" في الانبعاثات الكربونية.

ويذكر أنه من المقرر عقد مؤتمر المناخ الأممي (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2023.