معدل التضخم في إسرئيل لعام 2022 الأعلى منذ 15 عاما بنسبة 5.3 بالمائة

قال نتنياهو إن إسرائيل ستجمد الضرائب العقارية لمدة عام وتلغي الزيادات الأخيرة في تكاليف الكهرباء والمياه والوقود كجزء من الإجراءات الأولية للحكومة لتخفيف التضخم

بلغ معدل التضخم في إسرائيل 5.3 بالمئة في عام 2022، على ما أفاد مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم الأحد مشيرا إلى زيادة في أسعار الإسكان والغذاء والنقل والاتصالات. هذا هو أعلى معدل تضخم في إسرائيل منذ عام 2008.

أظهر استطلاع للمحللين أن المعدل السنوي في شهر كانون الأول/ ديسمبر لم يتغير عن سابقه تشرين الثاني/ نوفمبر ليظل عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008 ولكنه أقل بقليل من التوقعات عند 5.4 في المائة وأقل بكثير من المستويات الغربية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر مقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر.

في محاولة لإعادة التضخم إلى هدف يتراوح بين 1 و 3 في المائة، رفع بنك إسرائيل بشكل حاد سعر الفائدة القياسي إلى 3.75 في المائة من 0.1 في المائة في نيسان/ أبريل. وقال مسؤولو البنك المركزي إنهم يتوقعون أن يصل المعدل إلى 4 في المائة على الأقل في الأشهر المقبلة.

في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستجمد الضرائب العقارية لمدة عام وتلغي أو تخفض الزيادات الأخيرة في تكاليف الكهرباء والمياه والوقود كجزء من الإجراءات الأولية للحكومة الجديدة لتخفيف التضخم.