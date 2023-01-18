شركة مايكروسوفت تعتزم تسريح 11 ألف من موظفيها اعتبارا من هذا الأسبوع

وسيأتي الكشف عن خطة التسريح الجديدة قبل أسبوع فقط من إعلان مايكروسوفت عن أرباحها للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

أفادت وسائل إعلام، أمس الثلاثاء، أن الشركة الرائدة في مجال تقنيات الكمبيوتر، مايكروسوفت، قد تعلن عن عمليات تسريح في أقسامها الهندسية، في ظل مواصلة شركات التكنولوجيا العملاقة تقليص عدد موظفيها لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.

وصرح متحدث باسم مايكروسوفت أن الشركة لا تعلق على ما وصفته ب"شائعة"، وقامت الشركة التي يقول مراقبون أنها توظف نحو 220 ألف شخص بعمليتي تقليص للموظفين العام الماضي.

وسيأتي الكشف عن خطة التسريح الجديدة قبل أسبوع فقط من إعلان مايكروسوفت عن أرباحها للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وقال دان آيفز المحلل في مؤسسة "ودبوش" لإدارة الثروات والاستشارات "على مدى الأسابيع الماضية رأينا تقليصا كبيرا في القوة العاملة في شركتي أمازون وسايلزفورس"، وأبلغ المستثمرين أن "ودبوش" تتوقع خفضا جديدا في عدد الموظفين في قطاع التكنولوجيا بنسبة من 5 إلى 10 بالمئة.

وكتب دان آيفز "العديد من هذه الشركات كانت تنفق أموالا مثل نجوم الروك في الثمانينات وتحتاج الآن إلى السيطرة على نفقاتها قبل ظروف اقتصادية كلية أكثر ليونة".

وكانت شركة "أمازون" بعد أن فقدت نحو 40 في المئة من قيمتها، خططت لتسريح نحو 10موظف إداري وتكنولوجي( نحو 3 في المئة )، لتنضاف إلى 6 شركات من كُبرى مٌحركين الأسهم في العالم، التي لجأت لتسريح موظفيها لانقاذ الوضع الإقتصادي.

أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، عن خفض عدد موظفيها بنحو 13 في المائة، حيث قررت تسريح أكثر من 11 ألف موظف، وأبقت على تجميد التوظيف حتى الربع الأول من العام المقبل.