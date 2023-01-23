عملات الشرق الأوسط تسجل أدنى مستوياتها التاريخية

لا تعد مصر ولبنان وحدهما، ففي العراق، هتف المئات من مشجعي كرة القدم ، "اخفضوا سعر الدولار"، لرئيس وزرائهم أثناء حضوره المباراة النهائية لكأس الخليج العربي

سجلت العديد من عملات دول الشرق الأوسط تراجعات تاريخية في بداية هذه السنة، ما دفع بعض المضاربين في سوريا، ولبنان، ومصر، تركيا، إلى العزوف عنها، خوفاً من استمرار تراجعاتها.

فقد الجنيه المصري ما يقرب من 45 في المائة من قيمته، حيث تراجع خلال تداولاته إلى مستوى 32,18 جنيه مصري للدولار الواحد، وقال رمضان صالح، وهو أحد سكان القاهرة، "توقفت عن شراء اللحوم. ارتفعت أسعار الدجاج الآن إلى 60 جنيها للكيلوغرام الواحد (2.2 جنيه). لدي ثلاثة أطفال ، كيف سأغطي احتياجاتهم؟ ".

من جهته، أكد النجار مجود، أن “الأسعار تتغير كل يوم. كل تاجر يبيع البضائع بأسعار مختلفة. المشكلة هي أننا لا نسيطر على الأسواق "، ومع انخفاض الرواتب إلى النصف وتقييد البنوك للسحب، يطلق العديد من السكان الآن على مصر اسم "لبنان الجديد".

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ولا تعد مصر ولبنان وحدهما، ففي العراق، هتف المئات من مشجعي كرة القدم ، "اخفضوا سعر الدولار"، لرئيس وزرائهم أثناء حضوره المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، وبلغ سعر صرف الدينار العراقي المحلي الجمعة 1659 دينار للدولار الواحد ، وهو أعلى سعر منذ 2004.

وفي هذا السياق، قال عبد الله جبر، صاحب محل عراقي، "إنهم يرتفعون كل يوم"، مشيرا إلى أن "ارتفاع سعر الصرف يتسبب في شلل السوق تدريجياً، لأن لا يوجد طلب من العملاء. والأسعار مرتفعة للغاية".

وفي تركيا، تراجعت أسعار الليرة إلى أدنى مستوياتها، وبلغت قيمة الدولار أمام الليرة التركية نسبة تقارب 1%، إذ بلغت قيمة الدولار نحو 18.797 ليرة تركية، بعد أن كانت في نهاية عام 2022 عندما بلغت قيمة الدولار 18.615 ليرة تركية.

وخلال عام كامل، تراجعت أسعار الليرة التركية بنسبة 45.72% بعد أن كانت قيمة الدولار الأمريكي في نهاية عام 2021 نحو 10.2 ليرات، فيما تراجعت حاليا إلى 18.8 ليرة تركية.

وفي سوريا ولبنان تراجعت أسعار ليرتي البلدين خلال تداولاتهما الأخيرة، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار أمام الليرة السورية نحو 2512.5 ليرة سورية، فيما بلغت قيمته أمام العملة اللبنانية نحو 1513.77 ليرة لبنانية.