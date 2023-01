عملات الشرق الأوسط تسجل أدنى مستوياتها التاريخية

سجلت العديد من عملات دول الشرق الأوسط تراجعات تاريخية في بداية هذه السنة، ما دفع بعض المضاربين في سوريا، ولبنان، ومصر، تركيا، إلى العزوف عنها، خوفاً من استمرار تراجعاتها.

فقد الجنيه المصري ما يقرب من 45 في المائة من قيمته، حيث تراجع خلال تداولاته إلى مستوى 32,18 جنيه مصري للدولار الواحد، وقال رمضان صالح، وهو أحد سكان القاهرة، "توقفت عن شراء اللحوم. ارتفعت أسعار الدجاج الآن إلى 60 جنيها للكيلوغرام الواحد (2.2 جنيه). لدي ثلاثة أطفال ، كيف سأغطي احتياجاتهم؟ ".

من جهته، أكد النجار مجود، أن “الأسعار تتغير كل يوم. كل تاجر يبيع البضائع بأسعار مختلفة. المشكلة هي أننا لا نسيطر على الأسواق "، ومع انخفاض الرواتب إلى النصف وتقييد البنوك للسحب، يطلق العديد من السكان الآن على مصر اسم "لبنان الجديد".