المغرب: الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو يفتتح فندقا فخما بمدينة مراكش

الفندق يضم Nobu Hotel Marrakech ، 71 جناحا ومطعما و سقف بانورامي مع مسبح ، كما أن التصميمات الداخلية للفندق من فئة الخمس نجوم

أعلنت سلسلة فنادق اNOBU العالمية المملوكة للممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، على صفحتها بالأنستغرام، عن افتتاحها فرعا فندقيا لها بمدينة مراكش، مشيرة إلى أن هذا أول ظهور لسلسلة الفنادق العالمية nobuhotels في إفريقيا، ويتوفر الفندق يتوفر على سطح بانورامي وهو واحد من أكبر المنتجعات الصحية في قلب المدينة الحمراء بالمغرب.

وذكر الإعلان نفسه، أن الفندق يضم Nobu Hotel Marrakech ، 71 جناحا ومطعما و سقف بانورامي مع مسبح ، كما أن التصميمات الداخلية للفندق من فئة الخمس نجوم تكرم ماضي المبنى مع إضافة الطراز الياباني الحديث .

(AP Photo/Mosa'ab Elshamy, File) ساحة جامع الفناء التاريخية في مراكش ، المغرب. تمثل السياحة مصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل في المغرب ، وعلى وجه الخصوص مدينة مراكش بالمغرب

وجاء افتتاح الفندق نتيجة شراكة بين الممثل الأمريكي ومستثمرين آخرين، والذي يقع في إحدى مناطق مراكش الفاخرة، ويصنف الفندق التابع لمجموعة "نيبو" في فئة الخمس نجوم، ويتوفر فندق "دي نيرو وشركاءه" على أزيد من 75 غرفة وجناحا فخما، ويمتد على مساحة 2000 متر مربع، وجاء في موقع استراتيجي في المدينة.

وحافظ الفندق على جزء من الهندسة المعمارية للمبنى القديم، ولكن عن طريق تغيير التصميم الداخلي. وهكذا، تم تصميم الفندق الجديد وفقًا للطراز الياباني الحديث، كما تم تصميم الغرف حسب المفهوم الياباني.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة "نيبو" المالكية للفندق، أسسها كل من روبير دي نيرو، والمنتج الأمريكي مايير تيبر، والطباخ الياباني نوبو ماتسوهيسا، وتتوفر على 13 فندقا فخما موزعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والفلبين.

وكان دي نيرو قد حل بالمدينة الحمراء قبل خمس سنوات، وقد كرم في المهرجان الدولي للسينما، قبل أن يعود هذه المرة من أجل الاستثمار في عاصمة النخيل، وأعرب عن تقديره وشكره وامتنانه الكبير للملك محمد السادس، من خلال مد جلالته جسور التواصل الثقافي بين الدول، مؤكدا أن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يمثل أحد أهم المواعيد السينمائية العالمية.كما أبرز نجم الفيلم الشهير “طاكسي درايفر” دور الدولة في دعم الثقافة من أجل التصدي للمآسي الإنسانية التي يعيشها العالم، مؤكدا أن الفن يتجاوز الحدود، ولا يقصي الآخرين، إذ “الفن ليس أنانيا، وليس عنصريا، إنه شمولي يحتفي بتنوع الأصول والأفكار”.