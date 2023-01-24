الشيف التركي "سالت باي" يفتتح مطعمًا جديدًا في تل أبيب

أدرجت تل أبيب ضمن المواقع المستقبلية لأماكن إقامته إلى جانب باريس وإيبيزا ومدريد وميلانو وساو باولو ومكسيكو سيتي وبوينس آيريس وهونغ كونغ وشنغهاي وطوكيو والقاهرة

أفادت وسائل إعلام يوم الإثنين، أن الشيف التركي الشهير نصرت جوكتشي المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "سالت باي" سيفتتح مطعمًا جديدًا في تل أبيب وسط إسرائيل.

سيقام الموقع في الجزء الشرقي من المدينة، في برج ToHA المسمى "أفضل برج مكاتب في العالم" و"أفضل ناطحة سحاب في الشرق الأوسط وأفريقيا". سيصبح المطعم المكان الثاني عشر لنصرت حول العالم.

https://twitter.com/i/web/status/1002211894487339013 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

أعلن "Salt Bae" عن الافتتاح عبر حسابه على Instagram، الذي يضم أكثر من 50 مليون متابع. أدرجت تل أبيب ضمن المواقع المستقبلية لأماكن إقامته إلى جانب باريس وإيبيزا ومدريد وميلانو وساو باولو ومكسيكو سيتي وبوينس آيريس وهونغ كونغ وشنغهاي وطوكيو والقاهرة.

افتتح الشيف البالغ من العمر 40 عامًا أول مطعم له في اسطنبول بتركيا قبل 12 عامًا. يمتلك الآن سلسلة من مطاعم اللحوم تسمى Nusr-Et حول العالم، بما في ذلك دبي وأبو ظبي ونيويورك وقطر. نصرت، وهو جزار أيضًا، اشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ست سنوات بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يملح اللحم على تويتر.