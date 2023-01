الشيف التركي "سالت باي" يفتتح مطعمًا جديدًا في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام يوم الإثنين، أن الشيف التركي الشهير نصرت جوكتشي المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "سالت باي" سيفتتح مطعمًا جديدًا في تل أبيب وسط إسرائيل.

سيقام الموقع في الجزء الشرقي من المدينة، في برج ToHA المسمى "أفضل برج مكاتب في العالم" و"أفضل ناطحة سحاب في الشرق الأوسط وأفريقيا". سيصبح المطعم المكان الثاني عشر لنصرت حول العالم.