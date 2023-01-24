English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • اقتصاد
  • مراقب بنك إسرائيل يحذر نتنياهو من إمكانية "مساس الإصلاحات القضائية" بإقتصاد إسرائيل

مراقب بنك إسرائيل يحذر نتنياهو من إمكانية "مساس الإصلاحات القضائية" بإقتصاد إسرائيل

i24news

دقيقة 2
مراقب بنك إسرائيل امير يارون
Hadas Parush/Flash90مراقب بنك إسرائيل امير يارون

وفي وقت سابق ناقش نتنياهو مع وزير المالية سموتريش المبادئ الأساسية للميزانية القادمة

اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأول مرة مع مراقب بنك إسرائيل بروفيسور أمير يارون، على خلفية المخاوف بالمساس بتصنيف الائتمان لدولة إسرائيل في أعقاب الإصلاحات القانونية التي ينوي وزير العدل ياريف لافين تنفيذها وعلى خلفية احتجاجات العاملين في مجال التكنلوجية الفائقة-الهايتك صباح اليوم. 

Video poster

الحديث يدور عن أول اجتماع عمل بين الجانبين وهناك العديد من المواضيع على الطاولة. ويأتي الاجتماع على خلفية المخاوف من انخفاض تصنيف ائتمان دولة إسرائيل على خلفية هذه الاصلاحات. وتحدث المراقب أمام نتنياهو عن التحذيرات التي سمعها من اقتصاديين كبار في أنحاء العالم بخصوص التأثيرات التي يمكن أن تكون على الخطوات من هذا القبيل. على خلفية تصنيف إسرائيل الائتماني وتأثيره على الاقتصاد. وبرأيه الذي صرح به الإجتماع، إن الإصلاحات القضائية يمكن أن تمس كثيرا باقتصاد إسرائيل. 

وكان رئيس الحكومة اجتمع بوقت سابق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريش، واتفقا خلال الاجتماع على المبادئ الأساسية لميزانية السنوات 2023-2024.  

وذكر في بيان مشترك صادر عن تنياهو وسموتريش "قريبا جدا ، سنجلب لمواطني إسرائيل ميزانية وقانون تسويات مسؤول، نمو وبنية تحتية، تتعلق بكافة طبقات المجتمع. ستساعد في مكافحة غلاء المعيشة وستقود الاقتصاد الإسرائيلي ودولة إسرائيل إلى الأمام". 

 

 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق