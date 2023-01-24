مراقب بنك إسرائيل يحذر نتنياهو من إمكانية "مساس الإصلاحات القضائية" بإقتصاد إسرائيل

وفي وقت سابق ناقش نتنياهو مع وزير المالية سموتريش المبادئ الأساسية للميزانية القادمة

اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأول مرة مع مراقب بنك إسرائيل بروفيسور أمير يارون، على خلفية المخاوف بالمساس بتصنيف الائتمان لدولة إسرائيل في أعقاب الإصلاحات القانونية التي ينوي وزير العدل ياريف لافين تنفيذها وعلى خلفية احتجاجات العاملين في مجال التكنلوجية الفائقة-الهايتك صباح اليوم.

الحديث يدور عن أول اجتماع عمل بين الجانبين وهناك العديد من المواضيع على الطاولة. ويأتي الاجتماع على خلفية المخاوف من انخفاض تصنيف ائتمان دولة إسرائيل على خلفية هذه الاصلاحات. وتحدث المراقب أمام نتنياهو عن التحذيرات التي سمعها من اقتصاديين كبار في أنحاء العالم بخصوص التأثيرات التي يمكن أن تكون على الخطوات من هذا القبيل. على خلفية تصنيف إسرائيل الائتماني وتأثيره على الاقتصاد. وبرأيه الذي صرح به الإجتماع، إن الإصلاحات القضائية يمكن أن تمس كثيرا باقتصاد إسرائيل.

وكان رئيس الحكومة اجتمع بوقت سابق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريش، واتفقا خلال الاجتماع على المبادئ الأساسية لميزانية السنوات 2023-2024.

وذكر في بيان مشترك صادر عن تنياهو وسموتريش "قريبا جدا ، سنجلب لمواطني إسرائيل ميزانية وقانون تسويات مسؤول، نمو وبنية تحتية، تتعلق بكافة طبقات المجتمع. ستساعد في مكافحة غلاء المعيشة وستقود الاقتصاد الإسرائيلي ودولة إسرائيل إلى الأمام".