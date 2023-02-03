بنك الاستثمار جي بي مورغان تشيس: الثورة القضائية يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل

إذا تحققت الثورة القضائية بالفعل - فقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات على النمو و خفض التصنيف في إسرائيل، على غرار ما حدث في بولندا

على خلفية خطة نتنياهو - ليفين للتغييرات في النظام القضائي، نشر بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان مراجعة رسمية للسوق الإسرائيلي، والتي بموجبها إذا تحققت الثورة القضائية بالفعل - فقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات على النمو وخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، على غرار ما حدث في بولندا.

كتب المحللون في مكتب الأسواق الناشئة الأوروبية التابع لبنك الاستثمار الأمريكي: "الأسواق في إسرائيل دخلت في حالة اضطراب بسبب الخطر الفريد الناشئ عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تضاف إلى المخاوف الناشئة عن خطط الحكومة لإجراء إصلاحات قضائية".

وأضافوا أن "الإصلاح القضائي أثار مخاوف بشأن قوة المؤسسات ومناخ الاستثمار في البلاد. وأي تدهور في قوة المؤسسات يمكن أن يؤثر على الاستثمارات، لكن من الصعب تقييم قوتها وتوقيتها".وان "هناك أيضًا خطر حدوث انخفاض في التصنيف الائتماني لديون دولة إسرائيل، لكن جي بي مورغان تتوقع أن يكون مثل هذا التأثير محدودًا".

Yonatan Sindel/Flash90 رئيس حزب الليكود ، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو ، مع عضو الكنيست من الليكود ياريف ليفين في قاعة الجمعية بالبرلمان (الكنيست) في 21 نوفمبر ، 2022.

ولا يزال البنك الاستثماري لا يغير تصوره للعملة الأجنبية ويلاحظ أن الإصلاح القضائي من المتوقع أن يترك قلقا مستمرا خلال الأسابيع المقبلة ومن الصعب تقدير نقطة الذروة في علاوة المخاطرة التابعة لها.

ويشير خبراء الاقتصاد في جيه بي مورغان إلى أن "الإصلاح المخطط أدى إلى احتجاجات شعبية على مستويات مختلفة مع مخاوف من إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة وتأثير سلبي على تدفق الاستثمارات إلى الدولة ونموها".

جدير بالذكر أن المعنى المباشر لخفض التصنيف الائتماني هو أن سعر الفائدة سوف يتجاوز بكثير القروض التي ستضطر دولة إسرائيل إلى الحصول عليها في السوق الدولية ومن المؤسسات في إسرائيل، من خلال إصدار السندات. - في ضوء نفقاتها المتزايدة باستمرار، على سبيل المثال ، بسبب اتفاقيات الائتلاف والاحتياجات الأمنية الملحة.

ورد زعيم المعارضة يائير لابيد على التحذير الذي أصدره بنك الاستثمار جيه بي مورغان ، والذي جاء فيه أن المخاطر على الاستثمارات في إسرائيل تزداد بسبب الخطة القانونية.

وقال انه "من أجل إنقاذ نفسه من المحاكمة، يعمل مكتب نتنياهو الحكومي على تدمير الاقتصاد. ستهرب الاستثمارات الأجنبية، وسترتفع أسعار الفائدة. لذلك يجب أن يشعر كل إسرائيلي بالقلق بشأن ما سيفعله نتنياهو''.