شركة صناعة أجهزة الكمبيوتر الأمريكية "ديل تكنولوجيز" تخطط لشطب 6650 وظيفة

تأتي عمليات التسريح في فترة تباطؤ النمو، وارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، ومخاوف من ركود محتمل في العام المقبل.

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الإثنين، أن شركة صناعة أجهزة الكمبيوتر الأمريكية "ديل تكنولوجيز" تعتزم شطب نحو 6650 وظيفة، في وقت يتراجع فيه مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية، لتصبح بذلك "ديل" أحدث شركة تكنولوجيا تعلن آلاف التخفيضات في الوظائف،وقالت الشركة في بيان تنظيمي صباح اليوم الإثنين، إن التخفيض سيطال نحو 5 في المئة من حجم القوى العاملة بالشركة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة جيف كلارك، في مذكرة اطلعت عليها بلومبرغ، إن "شركة ديل تشهد حاليًا ظروفًا في السوق آخذة في التداعي في ضوء مستقبل غامض"، وتأتي عمليات التسريح في فترة تباطؤ النمو، وارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، ومخاوف من ركود محتمل في العام المقبل.

ويشار إلى أن أسهم "ديل" تراجعت بنسبة 1.1 في المئة في التعاملات المبكرة في بورصة نيويورك، مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.5% في مؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا الثقيلة.وخلال الفترة الأخيرة تشهد صناعة التكنولوجيا سلسلة من عمليات تسريح هي الأكبر في تاريخ "وادي السيليكون"، في مواجهة الظروف الاقتصادية غير المؤكدة.وتتراكم تخفيضات الوظائف في أرض التكنولوجيا، حيث تتكيف الشركات التي قادت السوق الصاعد لمدة 10 سنوات مع واقع جديد.

في يناير/كانون الثاني 2023، أعلنت "غوغل" عن خطط لتسريح 12000 شخص من قوتها العاملة، بينما قالت "ميركوسوفت" إنها ستتخلى عن 10000 موظف، أما شركة "أمازون" فقد بدأت هي الأخرى، جولة جديدة من تخفيضات الوظائف التي من المتوقع أن تقضي على أكثر من 18000 موظف وتصبح أكبر عملية خفض للقوى العاملة في تاريخ متاجر التجزئة الإلكترونية.

بينما أعلنت شركة Coinbase في الشهر ذاته، عن خطط لخفض حوالي خُمس قوتها العاملة لأنها تتطلع إلى الحفاظ على النقد أثناء تراجع سوق العملات المشفرة.

موجة التسريح تضرب عملاق البث الصوتي.. "سبوتيفاي" تطرد 6% من موظفيها، كما أعلنت مجموعة سبوتيفاي السويدية العملاقة في مجال الموسيقى بالبث التدفقي أنها ستستغني عن 6% من موظفيها البالغ عددهم حوالي عشرة آلاف، أي نحو 600، في أحدث خطوة من هذا النوع تتخذها شركات التكنولوجيا الكبرى لخفض نفقاتها.

وكانت شركة "ميتا بلاتفورمز" قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن جولة تسريح العمال الأكثر أهمية على الإطلاق؛ حيث قالت إنها تخطط لإلغاء 13% من موظفيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 11 ألف موظف.