المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية شراكة لفتح "مزرعة سمك" بالقرب من طنجة بمبلغ 10 مليون يورو

وقع المغرب وإسرائيل على هامش الدورة السادسة من مؤتمر"آليوتيس" بمدينة أكادير المغربية، على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للزراعة المائية والشركة الاسرائيلية AGRIGO، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي، بهدف فتح مزرعة سمكية بالقرب من طنجة بمبلغ 10 مليون يورو. وسيتم بدأ اشغال المزرعة في شهر ابريل/نيسان الوشيك.

