بالرغم من مضي 40 عاما: آمال بإنشاء نفق بحري بين المغرب وإسبانيا

يشتمل المشروع الذي يعد من بين الأضخم عالميا على سكتين حديديتين ورواق للخدمات والإغاثة ويقدر طوله بـ38,5 كيلومترا بينها 28 كيلومترا تحت الماء بعمق أقصاه 475 كم

تصدر من جديد ملف مشروع النفق البحري الرابط بين اسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق، المباحثات بين البلدين خلال اجتماع رفيع المستوى عقد الأسبوع الماضي في الرباط. وهو مشروع لا تزال فرص خروجه إلى حيز التنفيذ في قبضة المجهول. ويشتمل المشروع الذي يعد من بين الأضخم في العالم على سكتين حديديتين ورواق للخدمات والإغاثة. ويقدر طوله بـ38,5 كيلومترا، بينها 28 كيلومترا تحت الماء، بعمق أقصاه 475 مترا.

أطلق المشروع عام 1979 ملك المغرب الراحل الحسن الثاني ونظيره الإسباني خوان كارلوس الأول، وهو عبارة عن نفق بحري يربط إفريقيا بأوروبا بواسطة القطار، عبر مضيق جبل طارق.

ويهدف المشروع الذي يعد من بين الأضخم في العالم الى تحفيز "الاقتصاد الأوروبي والإفريقي"، كما يؤكد لوكالة فرانس برس كلاوديو أولالا، المهندس والأستاذ الفخري في جامعة البوليتكنيك في مدريد الذي عمل في هذا المشروع لبعض الوقت.

وخضع المشروع لعدة عمليات تنقيب ودراسات وتجارب على مدى 40 عاما بإشراف شركتين عامتين إحداهما مغربية (الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق) والأخرى اسبانية (Secegsa)، تشرف عليهما لجنة مشتركة. بعدما طرحت عدة خيارات استقر قرار الشركتين نهاية التسعينات على بناء نفق بحري، على شاكلة نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا، على أن يكون مدخله بين حي مالاباطا في مدينة طنجة ومنطقة بونتا بالوما قرب مدينة طريفة الاسبانية.

وتقول شركة Secegsa الإسبانية إن المشروع سيسمح بمرور أكثر من 13 مليون طن من البضائع و12,8 مليون مسافر سنويًا على المدى المتوسط، وهو ما "يمكن أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية" لغرب البحر الأبيض المتوسط. إسبانيا هي بالفعل الشريك التجاري الأول للمغرب الذي يصدر جزءًا كبيرًا من إنتاجه، وخاصة الإنتاج الزراعي، إلى الاتحاد الأوروبي. لكن مضيق جبل طارق الذي تعبره 100 ألف سفينة كل عام مزدحم، مما يقيد عبور البضائع بين البلدين.

تأثر هذا الملف بالتوترات التي جمدت العلاقات بين اسبانيا والمغرب ناهيك عن الأزمة المالية التي تعرض لها اسبانيا عام 2008. لكن البلدين طبعا علاقاتهما منذ أن وافقت مدريد العام الماضي على تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع في الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. وهو ما دفع حكومتيهما إلى إعادة طرح عدة ملفات مشتركة.

وقد خصصت الحكومة الإسبانية مبلغًا ماليا ضمن ميزانية عام 2023 لتمويل دراسة جديدة "ضرورية" حول "إطلاق إجراءات تشييد" المشروع. كما تم التطرق للموضوع خلال الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين في الرباط في 2 شباط/فبراير.

لكن هذا المشروع الطموح يواجه عوائق تتمثل بالأساس في أن مضيق جبل طارق يقع على حدود الصفيحتين التكتونيتين الأوروبية والإفريقية، وهي منطقة جيولوجية معقدة، تتخللها مقاطع طينية غير مستقرة فضلا عن تيارات بحرية عنيفة. ويرى الباحث كلاوديو أولالا أن "نوعية التربة سيئة، لا علاقة لها بالأحجار الكلسية التي توجد تحت بحر المانش"، معتبرا أن "الظروف التقنية لا تلائم إطلاقا إقامة هذا النفق وبالتالي فإنها تثير الأسئلة حول مدى نجاعته الاقتصادية".

وفوق ذلك كله، يُخشى من أن يبدي الاتحاد الأوروبي تردده، خشية أن يستغل المشروع في الهجرة غير النظامية، وهي مخاوف يقول رعاة المشروع إن لا أساس لها.