هل سترتفع أسعار النفط في العالم؟: روسيا ستخفض إنتاجها النفطي بـ 500 ألف برميل يوميا في آذار/مارس

ألكسندر نوفاك على أنه "لن نبيع النفط إلى من يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبادئ ’سقف الأسعار’"، في إشارة إلى العقوبات الغربية على النفط الروسي.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن بلاده "ستخفض بشكل طوعي الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميا في آذار/مارس" ما يوازي حوالى 5 في المئة من إنتاجها اليومي" ردا على العقوبات الغربية على قطاعها النفطي، ما تسبب بارتفاع أسعار في الأسواق العالمية، وتابعوفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

وأكد ألكسندر نوفاك على أنه "لن نبيع النفط إلى من يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبادئ ’سقف الأسعار’"، في إشارة إلى العقوبات الغربية على النفط الروسي.

وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، قد فرضت منذ كانون الأول/ديسمبر حدا أقصى لأسعار صادرات النفط الخام الروسي، في عقوبة تشمل منذ بداية شباط/فبراير المنتجات النفطية المكررة أيضا.والهدف من هذه العقوبات الحد من المداخيل النفطية التي قد تستخدمها روسيا لتمويل حربها في أوكرانيا، ولكن بدون التسبب بأزمة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتفاقم بالتالي التضخم الحاد المسجل في جميع أنحاء العالم.

وأدت بلبلة إمدادات الغاز الروسي لأوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما تسبب بالتضخم، لكن السوق النفطية لم تتكبد حتى الآن أضرارا كبرى إذ عمد الأوروبيون إلى إعادة تنظيم إمداداتهم.

لكن العقوبات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الأحد تشمل المنتجات النفطية المكررة الروسية التي كانت تصدَّر بصورة خاصة إلى أوروبا.ولم يكن بإمكان المصدرين الروس تعويض خسائرهم من خلال ارتفاع الأسعار، إذ إن أسعار الخام تبقى دون مستوياتها قبل عام، أي قبل غزو أوكرانيا، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وسجل سعر برنت بحر الشمال المرجعي في أوروبا ارتفاعا بلغ 2,4 في المئة عند الظهر في لندن محققا 86,60 دولارا للبرميل، فيما ازداد خام غرب تكساس الوسيط 2,41 في المئة إلى 79,93 دولارا.

وخوفا من أن يصل مستوردو النفط إلى شفير الركود، ما سيحد من الطلب وقد يتسبب بفائض نفطي في السوق، قررت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في أوبك بلاس خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل في اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قبل صدور إعلان موسكو، اليوم الجمعة، "جرت محادثات مع عدد من أعضاء أوبك بلاس"، التحالف الذي يضم دول أوبك الـ13 بقيادة السعودية وعشر دول منتجة من خارج الكارتيل بقيادة روسيا، وأكد مندوبون عن دول أخرى أعضاء في أوبك بلاس لوكالة بلومبرغ أن بلدانهم لن تعوض خفض الإنتاج الروسي.