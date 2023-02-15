إسرائيل: التضخم يقفز بنسبة 0.3 في المئة خلال شهر في يناير المنصرم

وتوقع المحللون ارتفاعًا بنسبة 0.1-0.2 في المئة على مدى الأشهر الـ 12 المنصرمة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.4 في المئة، مقارنة بـ 5.3 في المئة

أعلن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك الإسرائيلي (CPI) ارتفع بنسبة 0.3 في المئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وتوقع المحللون ارتفاعًا بنسبة 0.1-0.2 في المئة على مدى الأشهر الـ 12 المنصرمة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.4 في المئة، مقارنة بـ 5.3 في المئة الشهر المنصرم، وهو أعلى معدل تضخم في إسرائيل منذ 20 عامًا.

واشار المكتب إلى أنه "تم تسجيل زيادات ملحوظة في الأسعار في يناير/كانون الثاني المنصرم في قطاعات صيانة المنازل (1.4 في المئة) والرعاية الصحية (1في المئة) والغذاء (0.9في المئة). تم تسجيل انخفاض الأسعار الشهر الماضي في قطاعات الملابس والأحذية (4.9في المئة) والخضروات الطازجة (1.9في المئة) والثقافة (1.6في المئة).

ويتم نشر التغييرات في أسعار المنازل في نفس وقت نشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ولكنها غير مدرجة فيه. في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر/كانون الأول 2022 ، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المئة من أكتوبر إلى نوفمبر ، وارتفعت بنسبة 17.1 في المئة من نوفمبر إلى ديسمبر/كانون الأول 2021 ، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير/شباط 2021.

في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، انخفضت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول-نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها ارتفعت بنسبة 20.6 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول-نوفمبر/تشرين الثاني.