سوق العقارات في موسكو تتأقلم بحذر مع "الواقع الجديد" للاقتصاد الروسي

تشهد السوق العقارية في العاصمة الروسية تراجعاً جراء واقع جديد يعيشه الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

تشهد السوق العقارية في العاصمة الروسية تراجعاً جراء واقع جديد يعيشه الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

"في نهاية العام 2021 كانت سوق العقارات في أعلى مستوياتها تاريخيا على حد علمي. في موسكو لم تكن العقارات باهظة الثمن هكذا من قبل. بعد 24 فبراير، بالنسبة للعديد من المشترين الذين حلموا بشراء عقارات أرخص، تحقق حلمهم. العقارات أصبحت أرخص بشكل مؤقت."