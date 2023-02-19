إسرائيل: الشركات الناشئة في مجال الصناعات الغذائية تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث الاستثمارات

تحتل إسرائيل من حيث الاستثمارات في قطاعي التخمير والنباتات، المرتبة الثانية في العالم، بقيمة 147 مليون دولار

كشف تقرير جديد صادر عن معهد "غود فود"، أن إسرائيل احتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في الاستثمار في البروتينات البديلة في عام 2022، بقيمة 454 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 15 المائة من إجمالي الاستثمار العالمي.

وتحتل إسرائيل من حيث الاستثمارات في قطاعي التخمير والنباتات، المرتبة الثانية في العالم، بقيمة 147 مليون دولار، أي ما يقرب حوالي 18 في المائة من إجمالي الاستثمار العالمي في هذا القطاع، و 200 مليون دولار، أو حوالي 16٪ من إجمالي الاستثمار العالمي في هذا القطاع.

تجاوزت الاستثمارات في شركات البروتين البديل الإسرائيلية حاجز المليار دولار في العامين الماضيين، ويشمل المجال اللحوم المستزرعة والبروتينات النباتية والبروتينات الناتجة عن التخمير. في حين أن تباطؤ الأسواق قد أضر بالتكنولوجيا الإسرائيلية وأدى إلى انخفاض الاستثمار بنحو 42٪ بين عامي 2021 و 2022، فإن الاستثمار في شركات التكنولوجيا الغذائية (بما في ذلك قطاع البروتين البديل) انخفض فقط بأكثر من 18٪.

كما يكشف التقرير أيضًا أن المنتجات النباتية تستمر في النمو بمعدل أسرع من المنتجات الحيوانية. ارتفعت المبيعات الإسرائيلية من المنتجات النباتية بنسبة 8٪ هذا العام ، مقارنة بـ 1٪ للمنتجات الحيوانية المماثلة، وزادت مبيعات الحليب النباتي بنحو 15٪، مقارنة بزيادة 0٪ للحليب الحيواني، وشكلت حوالي 18٪ من إجمالي مبيعات الحليب في إسرائيل في عام 2022.