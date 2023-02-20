محافظ بنك إسرائيل يعلن عن رفع الفائدة لتصبح الأعلى منذ عام 2008

هذا الارتفاع هو الثامن على التوالي الذي أعلن عنه محافظ بنك إسرائيل

أعلن محافظ بنك إسرائيل بروفيسور أمير يارون اليوم عن رفع الفائدة المصرفية بنسبة 0.5% وبلغت 4.25% وهي الأعلى منذ شهر آب/أغسطس 2008. ويهدف رفع الفائدة الى وقف التضخم الذي واصل الارتفاع الشهر الماضي.

إضافة لذلك، من الممكن أن رفع الفائدة بحسب القناة "13" يهدف لقيام المحافظ ببعث رسالة بأنه متخوف من التعديلات القضائية الواسعة التي تجري بدون توافق واسع ومفاوضات حولها. فلا يمكن فصل الخطوة التي يقوم بها المحافظ للمرة الثامنة على التوالي من السياق الواسع للمظاهرات وارتفاع الدولار الى الاصلاحات القضائية التي ترفع أسعار البضائع المستوردة الى إسرائيل.

من جانبه هاجم رئيس إدارة قطاع الأعمال دوبي أميتي قرار المحافظ وقال إن "رفع إضافي للفائدة يشكل ضربة قوية لقطاع الأعمال والاقتصاد، وتقوي التزام الحكومة بممارسة ضبط للميزانية، حتى لا يتم تسريع الموجة الثانية للتضخم القادم عن طريق توسيع للميزانية".