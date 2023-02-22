وفد إسرائيلي ينطلق إلى الإمارات للمشاركة في أعمال منتدى "مجموعة آي 2 يو 2 أو"

ويعتبر هذا اللقاء المباشر الاول للمنتدى الذي انطلق قبل عام ويهتم بمواضيع اقتصادية

ينطلق وفد لوزارة الخارجية الإسرائيلية الى دولة الإمارات العربية للمشاركة في أعمال منتدى "مجموعة آي 2 يو 2 أو" I2U2 في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية، والذي سيكون بمشاركة الدول الأعضاء فيه والتي تشمل إسرائيل، الولايات المتحدة، دولة الإمارات العربية والهند.

الوفد الإسرائيلي يرأسة المدير العام لوزارة الخارجية رونين ليفي المعروف باسم "ماعوز"، ويعتبر هذا الاجتماع المباشر الأول للمنتدى وسيحضره مسؤولون حكوميون ومن القطاع الخاص من الدول الأربعة الأعضاء في المنتدي بهدف خلق شراكات اقتصادية لمشاريع قائمة ودفع مشاريع جديدة بالتعاون مع الدول.

منتدى I2U2 أقيم قبل عام والدول الأعضاء فيه قررت أن تتركز المواضيع خلاله على الأمن الغذائي، المياه الطاقة، المواصلات الفضاء، الصحة والذكاء الصناعي.

يشمل الوفد الإسرائيلي 40 عضوا بما يشمل ممثلين عن شركات إسرائيلية من القطاعات المختلفة والتي ستستعرض قدراتها بهدف تقديم دعمها للمشاريع، إضافة لذلك ستقود البعثة الإسرائيلية مبادرة في مجال الفضاء بغرض مواجه تغير المناخ وهذا النشاط ينضم الى نشاطات أخرى تدعمها هذه الشراكة.

إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية ، من المتوقع أن يشارك ممثلو وزارات الاقتصاد والطاقة والزراعة والصحة والمواصلات. وسيشارك أيضا ممثلون عن سلطة الابتكار واتحاد الصناعيين ومعهد التصدير وسلطة المياه ووكالة الفضاء الإسرائيلية.