إسرائيل: الشاقل يتراجع أمام الدولار واليورو بسبب خطة التعديلات القضائية

ارتفع الدولار بأكثر من 7 في المائة مقابل الشاقل، فيما ارتفع اليورو بنحو 6 في المائة. ويتأثر التراجع في الأسابيع الأخيرة

تراجعت العملة الإسرائيلية، الشاقل، إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار واليورو، منذ أمس الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، وسط مخاوف الأسواق من خطة إصلاح القضاء.

يتم تداول الدولار حول 3.88 شاقل، بزيادة 0.9 في المئة، ويتم تداول اليورو حول 3.92 شاقل، بزيادة قدرها 0.8 في المئة. وحددت، مساء الثلاثاء ، السعر التمثيلي للدولار عند 3.649 شاقل واليورو 3.8886 شاقل. هذه زيادة يومية بنسبة 2.41 في المائة و 2.14 في المائة على التوالي.

وعلى أساس شهري، ارتفع الدولار بأكثر من 7 في المائة مقابل الشاقل، فيما ارتفع اليورو بنحو 6 في المائة. ويتأثر التراجع في الأسابيع الأخيرة جزئيًا بالمخاوف المتعلقة بالإصلاح القانوني وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي.

وقالت بلومبرغ، مشيرة إلى قرار الثلاثاء، إن "الشاقل الإسرائيلي انخفض وسط مخاوف بشأن"القوانين المثيرة للجدل المتعلقة بالتعديلات القضائية، الأمر الذي طغى على الارتفاع الحاد للبنك المركزي في أسعار الفائدة".

وقرر بنك إسرائيل رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5 في المائة، وهو ما كان من المفترض أن يقوي الشاقل، وقال أندرو عبير نائب محافظ بنك إسرائيل لبلومبرج إن "عدم اليقين السياسي" يؤثر على السوق الإسرائيلية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو أمس الثلاثاء المواطنين الإسرائيليين إلى الدخول في حوار "للتوصل إلى تفاهمات لصالح جميع المواطنين الإسرائيلين، ولصالح البلاد، وذلك حول الإصلاحات القضائية المخططة للحكومة والمثيرة للجدل.