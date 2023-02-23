حاكم مصرف لبنان متهم بغسل واختلاس 300 مليون دولار

أنه ليس أول إدعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.

قال مصدر قضائي كبير، اليوم الخميس، إن حاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه رجاء وأحد مساعديه، متهمين بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا حول ما إذا كان الإخوان سلامة قد اختلسوا 300 مليون دولار من المركزي اللبناني بين 2002 و2015.

وادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.

من جهته نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الخميس، الاتهامات التي قال مصدر قضائي رفيع إنها وجهت إليه بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع. وقال سلامة في رسالة نصية لرويترز "كما أعلنت سابقا أنا بريء من هذه الاتهامات" مضيفا أن هذه الاتهامات لا تمثل لائحة اتهام.

ويُعد ذلك الإدعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول إدعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.

وتحقق السلطات القضائية في خمس دول أوروبية على الأقل، مع سلامة وشقيقه بشأن نفس المزاعم، وقد نفى الأخوان سلامة هذه الاتهامات. ولم يرد المحافظ على الفور على طلب من رويترز للتعليق، ونفى اتهامات التخصيب غير المشروع كجزء من محاولة لجعله كبش فداء بسبب الانهيار المالي للبنان، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التدقيق في فترة ولايته التي استمرت ثلاثة عقود.

وكان المدعي العام في البلاد غسان عويدات، قد أحال في ذلك الوقت سلامة وعدد من شركائه غير المعروفين إلى المدعي العام في بيروت لتوجيه تهم تشمل الإثراء غير المشروع والاختلاس وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، لكن المدعي العام تنحى عن القضية وأبعد من القضية بعد شكوى من سلامة.

وقبل أيام قليلة، قال رياض سلامة إنه "قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية"، في يوليو/تموز المقبل، وأضاف في مقابلة مع تلفزيونية، أنه "لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة"، مشيرا إلى أنه يرى أن "الفترة الماضية كافية".