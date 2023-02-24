الإمارات تدرج ثلاثة أفراد وشركة صرافة مقربين من حزب الله إلى قائمة الإرهاب

"حسن أحمد مقلد، وراني حسن مقلد، وريان حسن مقلد"، بالإضافة إلى شركة CTEX Exchange للصرافة التابعة لحسن مقلد ومقرها لبنان، وجميعهم مرتبطون بحزب الله اللبناني"

أدرجت الامارات ثلاثة أفراد وشركة صرافة ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القرار يأتي في إطار حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له.

والأشخاص الثلاثة هم: "حسن أحمد مقلد، وراني حسن مقلد، وريان حسن مقلد"، بالإضافة إلى شركة CTEX Exchange للصرافة التابعة لحسن مقلد ومقرها لبنان، وجميعهم مرتبطون بحزب الله اللبناني، وفق قرار سابق للولايات المتحدة، وأوضحت الامارات أنه “يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت، في وقت سابق، الاقتصادي اللبناني حسن مقلد وولديه ريان وراني على لائحة العقوبات، معتبرة أنهم “ساهموا من خلال شركة CTEX للصرافة بنشاطات مالية داعمة لحزب الله”. وأوضحت أنه “يلعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله بالاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها”.وأشارت إلى أنهم “على صلة بحزب الله ولعبوا دوراً في تسهيل أنشطة مالية للحزب، وتمكين حزب الله من استغلال الأزمة الاقتصادية بلبنان”، مضيفة “حسن مقلد سهل لحزب الله الحصول على أسلحة من روسيا”.

كما جمّد مصرف لبنان، سابقاً، حسابات الأفراد المذكورة أعلاه وشركة ستيكس للصيرفة ش.م.ل، بعدما أُدرجت أسمائهم على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتاريخ 24 كانون الثاني الماضي، وذلك لدى كلّ المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان