المغرب: موجة غلاء جديدة ترهق ذوي الدخل المحدود

أصبح الحديث عن ارتفاع الأسعار في المغرب إلى موضوع شبه يومي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي النقاشات العامة، خصوصاً أن هذا الارتفاع يمسّ حالياً جلّ السلع الأساسية

يعاني المغرب من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، كغيره من دول العالم، لكن هذا التأثير أصبح بالغا خصوصا أن غلاء الأسعار مؤخراً مسّ سلعاً رئيسية في الأسواق المغربية، بشكل غير مسبوق، ما يضع الحكومة تحت ضغط غضب اجتماعي مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة تزايد الاستهلاك.

وأصبح الحديث عن ارتفاع الأسعار في المغرب إلى موضوع شبه يومي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي النقاشات العامة، خصوصاً أن هذا الارتفاع يمسّ حالياً جلّ السلع الأساسية، وقد تضرر منه خصوصا ذوي الدخل المحدود، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وتُرجع الحكومة المغربية أسباب الغلاء إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، خصوصاً أن أسعار الكثير من المواد الأساسية ارتفعت في السوق الدولية، لكنها كذلك تتحدث عن أسباب أخرى منها موجة البرد التي أثرت سلبا على نضج المحاصيل، وتوالي سنوات الجفاف، وكذلك المضاربات في الأسواق، حسب موقع دي دبليو.

وتعرضت الحكومة الإئتلافية التي يرأسها رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش (وسط يمين) بسبب ذلك لانتقادات كبيرة من طرف المعارضة البرلمانية ونقابات عمالية ووسائل الإعلام المحلية فيما نظمت وقفات احتجاجية محدودة في مدن عدة.

وأرجعت الحكومة الوضع إلى مضاربات في الأسعار، معلنة تشديد المراقبة في الأسواق، والخميس الماضي أعلن الناطق باسمها الوزير مصطفى بايتاس تنفيذ أكثر من 64 ألف عملية مراقبة للأسواق منذ بداية العام وحتى 22 شباط/فبراير، ورصد أكثر من 3 آلاف مخالفة، وأكد الاستمرار في "مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة".

فيما اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي (رسمي) أن الإجراءات الحكومية "تبقى غير كافية"، داعيا خصوصا إلى إصلاح منظومة التسويق التي تعاني "حجما مفرطا للوسطاء (...) ما يذكي المضاربة".