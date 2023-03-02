الدول الأقل نمواً تسعى للفت انتباه العالم خلال قمة الدوحة الأحد المقبل

تعهّدت مايكروسوفت الخميس بتوفير الإنترنت لـ20 مليون شخص إضافي في إفريقيا كجزء من حملة لربط 100 مليون شخص في إفريقيا بالإنترنت بحلول العام 2025

يستعد رؤساء البلدان الأقل نموا وعددها 46 دولة ويربو عدد سكانها على 1.3 مليار، لإطلاق نداء للحصول على مساعدات في قمة الدوحة التي ستنطلق الأحد على أمل احتواء تبعات الكوارث الصحية والجيوسياسية والمناخية. وقالت سفيرة ملاوي لدى الأمم المتحدة المتحدثة باسم البلدان الأقل نمواً أنييس شيمبيري مولاند أمام المنظمة الأممية "النقاط الأكثر خطورة للأزمات المتعددة القائمة اليوم موجودة في البلدان الأقل نمواً".

وسيشارك في القمة رؤساء وقادة حكومات من 33 دولة إفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادئ وهايتي. وأنشأت الأمم المتحدة مجموعة البلدان الأقل نموا قبل نحو خمسين عاما، في محاولة لتضييق الفجوة في الثروة العالمية.

وقال مدير البرامج في مؤسسة دراسات وبحوث التنمية الدولية في فرنسا ماتياس بوسيشاس "سيذهب القادة إلى القمة لإعطاء الحملة (المطالبة بمساعدات) دفعا جديدا"، معتبرا أنه يتعيّن على المجتمع الدولي معالجة "العوائق الهيكلية" للتجارة والنمو التي تكافحها البلدان الأقل نمواً منذ عقود. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات الآلاف من الخبراء والنشطاء، للتأكد من إيفاء أصحاب الوعود السابقة بوعودهم.

وأُرجئت القمة مرتين بسبب وباء كوفيد. وتمّ الاتفاق على خطة عمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، لكن لا يتوقع تقديم تعهدات نقدية كبيرة في الاجتماع.

منذ 1971، تضاعف عدد البلدان الأقل نموا. يبلغ حاليا مثلا متوسط الأجر في أفغانستان مئات الدولارات في السنة، بينما يبلغ أكثر من 65 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقًا لأرقام البنك الدولي. وبالكاد يحصل نصف أفقر سكان العالم على الكهرباء، ولا يستطيع سوى واحد من كل خمسة أشخاص في الدول الفقيرة الوصول الإنترنت، وفقًا للأمم المتحدة.

وتقول حكومات عدة إن مقومات البلدان الأقل نمواً هي "وصمة عار".

ويتوقّع أن تخرج بوتان هذا العام "أو تتخرّج"، كما هو التعبير المعتمد، من مجموعة البلدان الأقل نمواً. وستتبعها بنغلادش ولاوس ونيبال وأنغولا وساو تومي وبرينسيبي وجزر سليمان بحلول العام 2026.

كما يشارك في الاجتماع حوالى 500 من الرؤساء التنفيذيين لشركات من جميع أنحاء العالم بهدف تبين احتمالات تعزيز الاستثمار في الدول الفقيرة، وفقًا للممثلة السامية للأمم المتحدة في البلدان الأقل نموًا رباب فاطمة. وتعهّدت مايكروسوفت الخميس بتوفير الإنترنت لـ20 مليون شخص إضافي في إفريقيا كجزء من حملة لربط 100 مليون شخص في إفريقيا بالإنترنت بحلول العام 2025.