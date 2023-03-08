إسرائيل: رئيس تنفيذي لشركة ناشئة يعلن سحب 500 مليون دولار من البلاد

أضاف "القوانين التي يتم تمريرها الآن قد تؤدي إلى تدمير النظام القضائي. وهذا سيؤدي على الأرجح إلى تراجع كبير ودائم في النشاط التجاري في إسرائيل"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ريسكيفيد للتكنولوجيا الفائقة، إيدو غال، في خطاب له اليوم الأربعاء، عن سحب نصف مليار دولار من إسرائيل، وقال: "نخشى أن يستمر الوضع المالي في التدهور وأن الحكومة ستحد من التحويلات أو تسحب مبالغ كبيرة".

وأكد رئيس الشركة التي تعد مساهمة عامة توفر برامج منع الاحتيال ورد المبالغ المدفوعة، في خطابه: "نظرًا للوتيرة السريعة التي تتحرك بها إسرائيل، أردت توضيح موقفي كتابيًا ومشاركة الإجراءات التي ستتخذها شركتنا".

وأضاف "القوانين التي يتم تمريرها الآن قد تؤدي إلى تدمير النظام القضائي. وهذا سيؤدي على الأرجح إلى تراجع كبير ودائم في النشاط التجاري في إسرائيل"، مردفا "إنهم يخشون من أن الحكومة ستحد من سحب الأموال".

وادعى لاحقًا أن الشركة ستسحب 500 مليون دولار من إسرائيل - وأوضح السبب: "نخشى أن يستمر الوضع المالي في التدهور، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ، ستحد الحكومة من التحويلات المالية أو تسحب مبالغ كبيرة. . "

وتابع : "نحن بصدد توسيع نطاق توظيفنا إلى الفرع في لشبونة ، البرتغال ، وسندعم أولئك الذين يريدون الاستقرار هناك بمفردهم. نشجع المشاركة في الاحتجاجات وأولئك الذين لا يعملون في ذلك اليوم ، لن يكون لديهم أيام إجازة للمطالبة ، " أضاف.

في منتصف فبراير/شباط، حشد العديد من رؤساء الشركات الناشئة ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته الحكومة. الأوساط الاقتصادية قلقة من أن مثل هذا الإصلاح يمكن أن يضر بالاقتصاد الإسرائيلي.