أقوى الدول المصنعة: المغرب يحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثاني على صعيد القارة

يمثل المغرب الآن 21,2 بالمئة من صادرات الصناعات التحويلية في أفريقيا، متقدما بفارق كبير على منافسيه المباشرين مثل تونس ومصر.

احتل المغرب المرتبة الأولى في شمال افريقيا متجاوزا مصر صاحبة المرتبة الثانية ثم تونس في المرتبة الثالثة بينما تحل الجزائر في المرتبة الرابعة، متبوعة بموريتانيا في المرتبة الخامسة،واحتل المغرب المرتبة الثانية على صعيد القارة خلف جنوب إفريقيا التي حافظت على مرتبتها الأولى، في مؤشر التصنيع الإفريقي الذي اصدره بنك افريقيا للتنمية (AfDB) وفق آخر المراجعات المتعلقة بعام 2022، وذكر التقرير أن الحكومة المغربية أعطت "الأولوية للتنمية الصناعية، وبالخصوص قطاع السيارات"، مشيرا إلى أنه بين علم 2015 و عام 2018، "ارتفعت حصة المغرب من إجمالي القيمة المضافة للتصنيع في إفريقيا من 1,7 بالمئة إلى 7,6 بالمئة".

وعلى صعيد القارة ضمن قائمة الدول العشرة الأكثر قوة في مجال التصنيع، فإن المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا والمغرب تذهب في هذا المؤشر إلى مصر، ثم تونس في المرتبة الرابعة، ودولة موريشيوس صاحبة المرتبة الخامسة، متبوعة بإسواتيني في المرتبة السادسة، ثم السينغال في المرتبة السابعة، بينما المرتبة الثامنة حلت فيها نيجيريا، في حين المرتبتين التاسعة والعاشرة تذهبان على التوالي إلى كل من كينيا وناميبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قطع أشواطا جد متقدمة في مجال صناعة السيارات، كما أنه بدأ خطوات مهمة في مجال صناعة الطيران، حيث شرع في استقطاب الشركات المتخصصة في هذا المجال للاستقرار في البلاد لتعزيز هذا القطاع مثلما حدث مع قطاع السيارات في السنوات الأخيرة.

وكان المغرب قد تمكن من إحراز تقدم مضطرد منذ عام 2010، بالرغم من بعض التراجع في عام 2021 بسبب تداعيات وباء كورونا، حيث يصفه البنك الإفريقي في تقريره بأن المغرب "أحد أقوى الاقتصادات الصناعية في إفريقيا، حيث سجل تحسنا مطردا في جميع أبعاد المؤشر منذ عام 2010".

ويُعتبر المغرب من البلدان الإفريقية التي شهدت تقدما مهما في مجال تصدير العديد من المنتوجات المصنعة، مثل السيارات والمعدات المتعلقة بتوزيع الكهرباء، إضافة إلى الأسمدة والملابس، موجها صادراته نحو العديد من الأسواق العالمية في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل في قارة أمريكا اللاتينية، حيث مكن الأداء القوي للصادرات البلاد من أن يُصبح المغرب ثاني أكبر مصدر للسلع المصنعة في القارة، بعد جنوب أفريقيا. ويمثل المغرب الآن 21,2 بالمئة من صادرات الصناعات التحويلية في أفريقيا، متقدما بفارق كبير على منافسيه المباشرين مثل تونس ومصر.