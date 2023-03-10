إيطاليا:"يمكننا أن نفعل ذلك بشكل أفضل معًا، خاصة وأن إيطاليا تهدف إلى أن تصبح مركزًا للغاز في أوروبا ويجب أن تكون إسرائيل هي النقطة القوية لإنتاج غاز"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، من روما أن إسرائيل تريد "زيادة" صادراتها من الغاز إلى إيطاليا، مستشهدا بخيار إنشاء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال في قبرص، وقال نتنياهو لوزير الأعمال الإيطالي أدولفو أورسو خلال منتدى مع كبار رجال الأعمال الإيطاليين "إننا نتعاون بالفعل مع شركتكم الوطنية (إيني) بشأن الغاز، لكننا نريد تطوير"وتابع "أعتقد أننا يجب أن ننظر بعناية وبسرعة في إمكانية إضافة محطة للغاز الطبيعي المسال، ربما في قبرص، لزيادة طاقات تصدير الغاز من إسرائيل إلى إيطاليا، ومن غيطالي إلى أوروبا" وأضاف"عندما يتعلق الأمر بالغا، أعتقد أن هناك حاجة استراتيجية في إيطاليا وأوروبا، وإسرائيل مستعدة لعمل المزيد معك في هذا الصدد".

ومن جهته رحب الجانب الإيرطالي بتصريحات رنتنياهو قائلا: "يجب أن نفوز بتحدي استقلالية الطاقة ويمكننا أن نفعل ذلك بشكل أفضل معًا، خاصة وأن إيطاليا تهدف إلى أن تصبح مركزًا للغاز في أوروبا ويجب أن تكون إسرائيل هي النقطة القوية لإنتاج غاز" وعملت إيطاليا مثل الدول الأوروبية الأخرى، إلى تكثيف مبادراتها لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

ودخلت إسرائيل دائرة الدول المنتجة والمصدرة للغاز بعد اكتشاف العديد من أبار الغاز قبالة سواحلها في البحر الأبيض المتوسط ​​في أوائل عام 2010. لكن تبرز مشكلة كبيرة لإسرائيل: عدم وجود خط أنابيب غاز يربط منصات الحفر في البحر الأبيض المتوسط ​​بأسواق جنوب أوروبا.

من بين الخيارات الممكنة لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا مشروع EastMed الذي طورته IGI Poseidon، وهو بناء خط أنابيب غاز تحت الماء إلى حد كبير يبلغ طوله حوالي 1900 كيلومتر، يربط حقول الغاز البحرية في إسرائيل بجنوب أوروبا عبر قبرص واليونان. لكن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته ستة مليارات يورو، باهظ التكلفة، ويجب استكماله وتشغيله فقط بين عامي 2025 و 2027.