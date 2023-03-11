نتنياهو: "اتابع عن كثب سقوط بنك الاستثمار الأمريكي"

"إنني أتابع عن كثب انهيار بنك الاستثمار الأمريكي SVB، الذي يتسبب في أزمة عميقة في عالم الهايتك

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم السبت "إنني أتابع عن كثب انهيار بنك الاستثمار الأمريكي SVB ، الذي يتسبب في أزمة عميقة في عالم التكنولوجيا الفائقة (الهايتك). وتابع نتنياهو لقد أجريت محادثات من روما مع مسؤولين في مجال التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، وعند عودتي إلى إسرائيل سأناقش مدى الأزمة مع وزيريّ المالية والاقتصاد ومحافظ بنك إسرائيل.

وقال نتنياهو " إذا لزم الأمر، ومن مسؤولية الشركات والعاملين في مجال الهايتيك في إسرائيل، سنتخذ خطوات من شأنها أن تساعد الشركات الإسرائيلية، التي تتمركز عملياتها في إسرائيل، للتغلب على أزمة التدفق النقدي التي نشأت لها بسبب الاضطرابات، واقتصاد إسرائيل قوي ومستقر، وهذا ينعكس مرة أخرى في هذه الأزمة أيضًا ".

وأضاف " اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر، وهذا ينعكس مرة أخرى في هذه الأزمة وان تراجعت أسهم SVB ، التي تمول أكثر من 100 شركة ناشئة إسرائيلية وفقًا للتقديرات، بأكثر من 60٪ في وول ستريت يوم الثلاثاء ، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وضعف صناعة الهايتيك.

شهد القطاع المصرفي العالمي بداية سيئة، الجمعة، مع هبوط أسهمه في البورصات نتيجة القلق بشأن الصعوبات التي تواجهها مجموعة "إس في بي فاينانشال غروب" الأميركية وهي شريك مفضل للعديد من شركات التكنولوجيا.

وقال ديفيد بينامو، مدير الاستثمارات في Axiom Alternative Investments في تقرير لوكالة فرانس برس ان حركة "الذعر المحدودة" هذه بدأت كرد فعل على قيام زبائن بسحوبات كبرى. السبب الأولي إعلان "إس في بي" وهي الشركة الأم لمصرف سيليكون فالي (اس في بي) الأربعاء عن تدابير لزيادة سيولتها بقيمة 2.25 مليار دولار إثر انسحاب عملاء منها.