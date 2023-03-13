احتواء للأزمة المالية: شركة HSBC المصرفية تشتري بنك سيليكون فالي مقابل جنيه واحد

يشعر عملاء الأعمال الصغيرة بالقلق من أنهم لن يكونوا قادرين على دفع رواتب موظفيهم لأن حوالي 89 بالمائة من الودائع كانت غير مؤمنة اعتبارًا من نهاية عام 2022.

تم الإعلان عن بيع بنك سيليكون فالي، الذي أثار إغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي موجة قلق في العالم - وكذلك في إسرائيل، على ضوء تعامل عدد من الشركات الناشئة في إدارة أصولها عبر هذا البنك، إلى شركة HSBC المصرفية، مقابل جنيه واحد.

ويعبر السعر الرمزي في الواقع عن تحمل HSBC المسؤولية عن جميع أصول البنك، بما في ذلك الالتزام تجاه عملائه، في حين أن أولئك الذين يبدو حاليًا أنهم الضحايا الرئيسيون - وربما الوحيدون - في هذه القضية هم مديرو البنوك. ويأتي القرار على خلفية اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات طارئة يوم الأحد لتهدئة المستثمرين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد انهيار بنك سيليكون فالي (SVB).

قال المنظمون الأمريكيون إن عملاء البنك المنهار سيتمكنون من الوصول إلى جميع ودائعهم اعتبارًا من يوم الاثنين. كما أنشأوا مرفقًا جديدًا لمنح البنوك إمكانية الوصول إلى أموال الطوارئ، بينما سهّل الاحتياطي الفيدرالي على البنوك الاقتراض منه في حالات الطوارئ.

ونقلت رويترز على لسان كارل شاموتا، كبير محللي السوق في كورباي في تورنتو، قوله "نعتقد أن الخطوات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة و (المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع) ستكسر بشكل حاسم 'حلقة الهلاك' النفسية عبر القطاع المصرفي الإقليمي".

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن المخاطر المصرفية الأوسع نطاقا حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأشار شاموتا إلى أن "هذه الحادثة ستسهم، سواء أكانت معقولة أم لا، في مستويات أعلى من التقلبات في الخلفية، حيث يراقب المستثمرون بحذر ظهور تصدعات أخرى مع استمرار تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي".

كما قرر المنظمون إغلاق نيويورك سغنتشر بنك في نيويورك، المتخصص في العملات المشفرة. تم تأسيسه من قبل بنك هبوعليم الإسرائيلي في عام 2001 ولكن في عام 2005 باع البنك أسهمه.

وفي تعقيب له على النبأ قال نتنياهو مطمئنا "إذا لزم الأمر، ومن مسؤولية الشركات والعاملين في مجال الهايتيك في إسرائيل، سنتخذ خطوات من شأنها أن تساعد الشركات الإسرائيلية، التي تتمركز عملياتها في إسرائيل، للتغلب على أزمة التدفق النقدي التي نشأت بسبب الاضطرابات، واقتصاد إسرائيل قوي ومستقر، وهذا ينعكس مرة أخرى في هذه الأزمة أيضًا ". وأضاف " اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر، وهذا ينعكس مرة أخرى في هذه الأزمة وان تراجعت أسهم SVB ، التي تمول أكثر من 100 شركة ناشئة إسرائيلية وفقًا للتقديرات، بأكثر من 60٪ في وول ستريت يوم الثلاثاء ، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وضعف صناعة الهايتيك.

أصبح انهيار SVB أكبر فشل مصرفي منذ عام 2008. يشعر عملاء الأعمال الصغيرة بالقلق من أنهم لن يكونوا قادرين على دفع رواتب موظفيهم لأن حوالي 89 بالمائة من ودائع SVB البالغة 175 مليار دولار كانت غير مؤمنة اعتبارًا من نهاية عام 2022.