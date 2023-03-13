تقرير: مجموعة "رويال غروب" الاماراتية تدرس إمكانية الاستحواذ على ذراع مصرف"سيلكون فالي بنيك" في بريطانيا

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "حكومة لندن تسعى للاستحواذ على الفرع البريطاني لسيليكون فالي بنك عبر أموال مستثمر من الشرق الأوسط" (دون الكشف عن هويته).

ذكر موقع "بلومبرغ" أن مجموعة "رويال غروب" التي يرأسها مستشار الأمن الوطني للإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تدرس إمكانية الاستحواذ على ذراع مصرف"سيلكون فالي بنيك" في بريطانيا وذكرت مصادر أن "المجموعة التي يترأسها مستشار الأمن القومي الإماراتي تناقش حالياً صفقة الشراء"، وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد قالت، أمس الأحد، إن "حكومة لندن تسعى للاستحواذ على الفرع البريطاني لسيليكون فالي بنك عبر أموال مستثمر من الشرق الأوسط" (دون الكشف عن هويته).

وبحسب ما أعلنت الحكومة البريطانيو و"إتش إس بي سي"، اليوم الاثنين، عن أن مصرف اشترى "إتش إس بي سي" الفرع البريطاني لبنك "سيليكون فالي" الأميركي لقاء مبلغ رمزي قدره جنيه إسترليني واحد (1,2 دولار) في إطار اتفاق لإنقاذه، وقالت الحكومة في بيان: "تم اليوم بيع بنك سيليكون فالي المتحد إلى إتش إس بي سي"، بعد محادثات ذكرت تقارير بأنها تمّت بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، مضيفة القول: "سهّل بنك انجلترا هذه العملية المالية بالتشاور مع وزارة الخزانة".

وتأتي عملية البيع التي تمّت بإشراف بنك انجلترا ووزارة الخزانة بعدما انهار بنك سيليكون فالي، الجمعة المنصرم، متسببا بحالة ذعر في بريطانيا حيال زبائنه الرئيسيين في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة.

ومن جهته تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس مصرفي"سيليكون فالي" و"سيغنِتشر بنك"، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأميركيين إلى أن ودائعهم بأمان، وقال بايدن في بيان: "أنا ملتزم بشدة محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى، حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى".

وأضاف الرئيس في تصريحات نشرها أيضًا على موقع تويتر قائلا: "يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها". وذكر بايدن أنه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأميركي صباح الإثنين، لطمأنة الأميركيين بعد إفلاس مصرفي "سيليكون فالي" و"بنك سيغنتشر".

وفي السياق أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الأحد، أن "الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي. وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها"، لكنها أكّدت في المقابل أنها "ستحمي كل ودائعها" ، في ما أعلنت السلطات المالية الأميركية ، عن "خطة إنقاذ"، ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي من استرداد أموالهم "بالكامل"، وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفدرالي الأميركي القول: "سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتبارًا من يوم الاثنين 13 آذار/مارس". وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية: "نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية".