لبنان: سعر صرف الليرة يتخطى مئة ألف مقابل الدولار والمصارف تستأنف الاضراب

استأنفت المصارف، اليوم الثلاثاء، إضرابا مفتوحا كانت باشرته في شباط/فبراير المنصرم احتجاجا على ما اعتبرته جمعية المصارف إجراءات قانونية "تعسفية" حيال الدائنين.

ذكرت مكاتب صيرفة في لبنان، أن قيمة العملة اللبنانية تدهورت، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى غير مسبوق وبلغ سعرها مئة ألف في مقابل دولار واحد في السوق الموازية، بعدما سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في شباط/فبراير الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً.

وبحسب المصدر ذاته يبقى سعر الصرف الرسمي هذا أقل بستّ مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازية حيث يتم التداول بالعملة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بمئة ألف ليرة في مقابل الدولار، ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. واستأنفت المصارف، اليوم الثلاثاء، إضرابا مفتوحا كانت باشرته في شباط/فبراير المنصرم احتجاجا على ما اعتبرته جمعية المصارف إجراءات قانونية "تعسفية" حيال الدائنين.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان، ففي مطلع آذار/مارس، بدأت محال السوبرماركت تسعير السلع بالدولار بقرار من السلطات إزاء التراجع السريع في قيمة العملة المحلية. وكانت قد سبقتها إلى ذلك قبل أشهر، المطاعم والمتاجر في بلد يستورد 90 في المئة من سلعه.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ العام 2019. ويفيد البنك الدولي أن نسبة التضخم بلغت 332 في المئة من كانون الثاني/يناير 2021 إلى تموز/يوليو 2022، وهي الأعلى في العالم.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.