وزارة العدل الأمريكية تحقق في انهيار بنك وادي السيليكون

وقالت التقارير إن "التحقيقات، التي أبلغت عنها صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة ، تشمل النظر في مبيعات الأسهم التي قام بها موظفو إس في بي"

أفادت وسائل إعلام، أن المدعون العامون الأمريكيون يحققون في انهيار بنك وادي السيليكون بعد التدفق الهائل لودائع العملاء من مقرض التكنولوجيا في كاليفورنيا أدى إلى أكبر فشل بنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية، كما فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقا في انهيار البنك.

وقالت التقارير إن "التحقيقات، التي أبلغت عنها صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة ، تشمل النظر في مبيعات الأسهم التي قام بها موظفو إس في بي في الأيام التي سبقت سقوط المقرض".

في 27 فبراير ، قبل أقل من أسبوعين من إغلاق المنظمين لـ SVB ، مارس جريجوري بيكر ، الرئيس التنفيذي للبنك ، خيارات على 12451 سهمًا بتكلفة 105.18 دولارًا وباعها على الفور بأسعار تتراوح من 285.27 دولارًا إلى 289.05 دولارًا ، وفقًا لإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات. أظهرت الوثائق ، أن المدير المالي لشركة SVB ، دانيال بيك ، باع 2000 سهم بسعر 287.59 دولارًا في نفس اليوم.

تم تنفيذ كلتا العمليتين بموجب ما يُعرف بخطة تداول 10b5-1 ، والتي تسمح للضباط بتصفية الأسهم بناءً على جدول محدد مسبقًا مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات دون انتهاك قواعد التداول من الداخل. وكان المخطط قد اعتمد في يناير كانون الثاني.

التحقيق الذي أجرته وزارة العدل في الانفجار الداخلي لـ SVB في مرحلته الأولية وقد لا يؤدي إلى توجيه اتهامات. قال جاري جينسلر ، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات ، في بيان يوم الأحد: “بدون التحدث إلى أي كيان أو شخص فردي ، سنحقق ونتخذ إجراءات الإنفاذ إذا وجدنا انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.”

وامتنعت وزارة العدل عن التعليق. لم يستجب SVB و SEC على الفور لطلب للتعليق.

تأتي التحقيقات في الوقت الذي يسعى فيه المنظمون الأمريكيون إلى احتواء تداعيات كارثة SVB وتجنب المخاوف من انتشار العدوى في جميع أنحاء القطاع المصرفي.