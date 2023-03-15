إسرائيل: التضخم ينخفض ​​أقل من المتوقع

كان التضخم عند 5.2 في المئة. في الوقت نفسه، يستمر التباطؤ في معدل ارتفاع أسعار الشقق، بينما انخفضت الأسعار بالفعل في بعض الأحياء.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.5 في المئة في فبراير/شباط المنصرم، في ما كانت الزيادة المتوقعة 0.3 في المئة فقط، وعلى مدار الاثني عشر شهرًا المنصرمة، كان التضخم عند 5.2 في المئة. في الوقت نفسه، يستمر التباطؤ في معدل ارتفاع أسعار الشقق، بينما انخفضت الأسعار بالفعل في بعض الأحياء.

ووفقًا لمؤشر أسعار المساكن للبنك المركزي ارتفعت أسعار الشقق بين ديسمبر/كانون الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023 بنسبة 0.1 في المئة فقط مقارنة بأسعار الصفقات التي تمت في الشهرين المنصرمين، وفي الاجمال بلغ الارتفاع في أسعار العقارات خلال الأشهر الـ 12 المنصرمة الآن 14.6 في المئة.

وتم تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار بعض المنتجات: الفواكه والخضروات الطازجة (3.8 في المئة) ، الثقافة والترفيه (0.9 في المئة) ، المواد الغذائية (0.8 في المئة) ، النقل والمتنوعة (0.5 في المئة) لكل منها ، وصيانة المساكن والشقق (0.4 في المئة)، من ناحية أخرى، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في الأسعار في الملابس الجاهزة والأحذية (3.3 في المئة) والاتصالات (0.4 في المئة).

وفي السياق ينذر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في فبراي /شباط المنصرم، برفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل بنك إسرائيل في أوائل أبريل /نيسان الوشيك، على الرغم من الأزمة المصرفية الحالية التي من المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل.