"باث اند بودي وركس" تفتتح 30 متجرا في إسرائيل باستثمارات تقدر بأكثر من 15 مليون دولار

بلغت مبيعات العلامة التجارية في عام 2022 حوالي 7.5 مليار دولار ولديها أكثر من 1800 متجر في الولايات المتحدة وكندا،

أعلنت دلتا إسرائيل براندز، اليوم الأربعاء، أنها وقعت اتفاقية امتياز حصرية لإنشاء وتشغيل سلسلة من متاجر وموقع "باث أند بودى وركس" Bath & Body Works في إسرائيل، وكجزء من الاتفاقية، تخطط الشركة لإطلاق الموقع على الإنترنت في العام الجاري ومن المتوقع أن تفتح ما لا يقل عن 30 متجرًا بحلول عام 2026 ، باستثمارات تقدر بأكثر من 15 مليون دولار.

وينص الاتفاق على عقد مبدئي مدته سبع سنوات من تاريخ التوقيع، مع خيار التمديد لمدة سبع سنوات أخرى. وتعتبر Bath & Body Works هي سلسلة مستحضرات تجميل أمريكية وسلع منزلية مملوكة لمجموعة Limited Brands Group ، التي تمتلك Victoria's Secret أيضًا. تشمل منتجاتها مجموعة واسعة من كريمات الجسم والمستحضرات والشموع وموزعات العطور والصابون، والتي تُصنع في المقام الأول في الولايات المتحدة وتتميز بأنها منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة.

وبلغت مبيعات العلامة التجارية في عام 2022 حوالي 7.5 مليار دولار ولديها أكثر من 1800 متجر في الولايات المتحدة وكندا، وكانت السلسة قد افتتحت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2010 أول متاجرها خارج أمريكا الشمالية في الكويت.