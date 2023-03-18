الجزائر: أسعار المواد الاستهلاكية تسجل قفزة كبيرة

وعرفت أسعار الخضر والفواكه واللحوم في أسواق الجزائر العاصمة، ارتفاعاً جنونياً منذ دخول شهر شعبان

شهدت أسعار المواد واسعة الاستهلاك في الجزائر تسجيل قفزات كبيرة، حيث فاقت 100 في المائة على بعض الأنواع، ويحدث ذلك رغم تطمينات الحكومة المتواصلة بإغراق السوق بالمواد.

ويأتي انفلات الأسعار تزامنا مع ضخ الحكومة الزيادات التي أقرتها على أجور عمال القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، وذلك بأوامر من الرئيس عبد المجيد تبون، بهدف حماية قدرة الجزائرية الشرائية وامتصاص جزء من التضخم الذي هوى بقيمة الدينار الجزائري، حسب موقع "العربي الجديد".

وعرفت أسعار الخضر والفواكه واللحوم في أسواق الجزائر العاصمة، ارتفاعاً جنونياً منذ دخول شهر شعبان، حيث قفزت أسعار اللحوم الحمراء من 1800 دينار (13 دولاراً)، للكيلوغرام الواحد من لحم الخروف، إلى 2200 دينار (16.29 دولارا)، رغم تعهد الحكومة بتوفيره بسعر 1200 دينار، ومن 300 دينار (2.2 دولار) للكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج إلى 400 دينار (2.9 دولار).

وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار الخضر، حيث قفزت أسعار الطماطم من 80 دينارا (0.59 دولار)، إلى 150 دينارا (1.1 دولار)، ومن 50 إلى 70 دينارا للكيلوغرام الواحد من البطاطا، والشيء نفسه بالنسبة لأسعار الجزر التي قفزت من 40 إلى 80 دينارا خلال 73 ساعة فقط.

ولعل أبزر ما ميز فترة ما قبل رمضان هي ندرة مادة زيت المائدة، ما أدى بأسعارها للارتفاع، رغم تحديدها بموجب قرارٍ وزاري سنة 2011، بعد دعمها من خزينة الدولة، حيث قفزت أسعار الزيت من 620 ديناراً (4.59 دولارات)، إلى 650 ديناراً.

وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن "الأسواق الجزائرية شهدت ارتفاعاً متوسطاً في الأسعار بسبب ارتفاع الطلب واستقرار العرض في أسواق الجملة، لا سيما بالنسبة للخضر والفواكه"، وفقا لموقع لـ"العربي الجديد"

ويضيف بولنوار، أن "أسعار الخضر والفواكه وكل أنواع السلع الاستهلاكية ستعرف تراجعاً ملحوظا يزيد عن الـ50 في المائة بداية من اليومين الرابع والخامس من شهر رمضان، وذلك بسبب بداية تراجع مستوى الطلب والتهافت على الأسواق".