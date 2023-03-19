"المركزي" الإيراني: التوافق مع السعودية أتاح انفتاحا جيدا بمجال النقد الأجنبي

حقق التوافق مع المملكة العربية السعودية انفتاحا جيدا في مجال العملات الأجنبية على ما أوصج بيان أصدره البنك المركزي الإيراني اليوم الأحد

حقق التوافق مع المملكة العربية السعودية انفتاحا جيدا في مجال العملات الأجنبية على ما أوصج بيان أصدره البنك المركزي الإيراني اليوم الأحد. وبحسب البيان فقد أسفرت المفاوضات المكثفة لفريق البنك المركزي مع السعودية إضافة إلى الجهود الدبلوماسية عن نتائج إيجابية في التواصل بين البنوك.

وأشار إلى أن هذه النتائج ستكمل سياسات الصرف الأجنبي للبنك المركزي، من خلال خلق قنوات مالية جديدة، وإنشاء خطوط ائتمان واستثمار للدول العربية، ستضع آفاقًا واضحة لإدارة سوق الصرف الأجنبي في المستقبل القريب.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد أكد على ضوء استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجارة الشيعية أنّ استثمارات بلاده في ايران قد تبدأ "سريعا"، بعدما اتّفقت القوتان الإقليميتان على استئناف علاقاتهما في خطوة أنهت قطيعة استمرت سنوات. وتابع الجدعان، "لا يوجد سبب يمنع ذلك. إيران جارتنا وكانت وستظل كذلك لمئات السنين. لذلك لا أرى أي مشكلة من شأنها أن تمنع تطبيع العلاقة عبر الاستثمارات (..) طالما نلتزم بالاتفاق، ونحترم السيادة، ولا نتدخل في شؤون بعضنا البعض".

وفي ظل ترحيب المملكة السعودية بعودة العلاقات على ما قد تحمل من بشائر للشعبين، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية لا يعني التوصل إلى حل لجميع الخلافات العالقة بين البلدين.

وتابع فيصل بن فرحان: "الأصل في العلاقات الدولية هو وجود علاقات دبلوماسية بين الدول، ويتعزز ذلك في حال دولتين جارتين بحجم السعودية وإيران تجمعهما روابط عدة دينية وثقافية وتاريخية وحضارية مشتركة". كما أشار إلى أن "الاتفاق يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار"، واعتبر أن "أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي السعودي-الإيراني-الصيني".