بحث يحذر: يوجد نحو 200 بنك أمريكي معرض لخطر الانهيار

هذا الوضع بسبب رفع الفائدة المصرفية الذي يجعل البنوك الصغير والمتوسطة في خطر

يوجد تقريبا 200 بنك في الولايات المتحدة تحت خطر الانهيار مثل بنك سلكون فالي بنك (SVB)، هذا ما حذرت منه دراسة أمريكية جديدة.

كان هذا الأسبوع صعبًا بشكل خاص على السوق المالية - والبنوك على وجه الخصوص. بعد انهيار بنك التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية كما فقد بنك كريديت سويس السويسري استقراره ، ليجمع معه أسهم البنوك في جميع أنحاء العالم ، والآن يتبين أن نحو 200 بنك أمريكي قد ينهار في حالة سحب جماعي للأموال.

في المراجعة التي نشرها اليوم "بيت الاستثمارات بسجوت" قدروا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لديه "زيادة واحدة أو اثنتين فقط في أسعار الفائدة في البرميل""، قبيل قرار سعر الفائدة المتوقع يوم الأربعاء. وفقًا لتقييم بيت الاستثمار ، لن يتردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة (مما يقلل من استقرار البنوك) ، لأنه في نفس الوقت سوف تتدفق الأموال إلى البنوك ، من أجل زيادة السيولة لديهم. وكتبوا في بسجوت إن "الاحتياطي الفيدرالي مصمم على محاربة التضخم وسيكون قادرًا على الاستمرار في القيام بذلك عن طريق ضخ السيولة في النظام المصرفي في نفس الوقت الذي يرفع فيه أسعار الفائدة". وفقًا للتقديرات ، سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع بالمائة.

البنوك الأمريكية تطالب بخطة استقرار

منذ انهيار بنك سيليكون فالي ، يتخلى العملاء الأمريكيون عن البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم ، لصالح البنوك الكبيرة التي لا تعتبر معرضة لخطر الانهيار. وباعتراف الجميع ، فإن هذه الخطوة في حد ذاتها تقوض استقرار تلك البنوك - وقد تؤدي إلى انهيارها.

الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية "سوشيال ستنس ريسرتش نتوورك" (SSRN) فحصت الاستقرار المالي للبنوك الأمريكية، في إطار البحث وجد أن بنوك كثيرة تأثرت أصولها سلبيا من زيادة فائدة البنك الفدرالي مثلما ما حدث مع بنك SVB, خلاصة القول ، القيمة السوقية لمختلف البنوك في الولايات المتحدة أقل بمقدار 2 تريليون دولار مما هو مكتوب في البيانات المالية الرسمية للبنوك.

لذلك ، خلص باحثون من جامعات كولومبيا وستانفورد ونورث وسترن إلى أن 186 بنكًا معرضة لخطر الانهيار إذا طلب نصف عملائها سحب ودائعهم. وأوضح الباحثون أنه في مثل هذه الحالة لن يكون لدى السلطات الأمريكية المبلغ اللازم لإنقاذ البنوك. لذلك ، هناك حاجة لاتخاذ تدابير وقائية لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي بالفعل الآن. في نهاية الأسبوع ، طلبت مجموعة من البنوك متوسطة الحجم في الولايات المتحدة من المنظمين تمديد التأمين على جميع الودائع للعامين المقبلين ، من أجل منع هروب الودائع.