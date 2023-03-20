شركة نفط الكويت تعلن "حالة الطوارئ" بعد تسرب نفطي

الكويت عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وتنتج حاليا حوالي 2.7 مليون برميل يوميا. ما يصل إلى 90 في المائة من عائدات حكومة البلاد تأتي من النفط

أعلنت شركة نفط الكويت حالة الطوارئ يوم الاثنين بعد تسرب النفط في موقع على اليابسة. وقالت الشركة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو تعطل في إنتاج النفط.

وقالت الشركة المملوكة للحكومة في بيان إن إعلان الطوارئ جاء بعد "تسرب نفطي في غرب البلاد". وأظهر شريط فيديو بثته وسائل إعلام كويتية أنبوبا متدفقا محاطًا ببقعة كبيرة من النفط.

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وقال المتحدث باسم الشركة قصي العامر في بيان لوكالة فرانس برس "إنه لم تقع اصابات نتيجة التسرب ولم يتأثر الانتاج" ، مضيفا أن التسريب "حدث فوق الأرض ولكن ليس في منطقة سكنية".

ورفضت الشركة تزويد الجمهور بالموقع الدقيق للتسرب، لكنها قالت إنه تم إرسال فريق لتحديد مصدر التسرب واحتواء الضرر.

AP Photo/Jon Gambrell برج التحرير الكويتي شوهد بالقرب من العلم الكويتي في مدينة الكويت ، الكويت.

الكويت عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وتنتج حاليا حوالي 2.7 مليون برميل يوميا. ما يصل إلى 90 في المائة من عائدات حكومة البلاد تأتي من النفط.

ولم يكن هذا التسرب الأول للشركة المملوكة للدولة، التي سبق لها أن أبلغت عن تسريبات نفطية في عامي 2020 و 2016.