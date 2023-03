شركة نفط الكويت تعلن "حالة الطوارئ" بعد تسرب نفطي

أعلنت شركة نفط الكويت حالة الطوارئ يوم الاثنين بعد تسرب النفط في موقع على اليابسة. وقالت الشركة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو تعطل في إنتاج النفط.

وقالت الشركة المملوكة للحكومة في بيان إن إعلان الطوارئ جاء بعد "تسرب نفطي في غرب البلاد". وأظهر شريط فيديو بثته وسائل إعلام كويتية أنبوبا متدفقا محاطًا ببقعة كبيرة من النفط.