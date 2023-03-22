خاص/زراعة الفراولة في إسرائيل شاهدة على استبدال الأيدي العاملة الفلسطينية بأخرى تايلاندية

إقبالُ المُزارعينَ على توظيفِ العُمالِ الفلسطينيين في انخفاضٍ كبيرٍ بسبَبِ التكاليفِ المرتفعَةِ لإصدارِ تصاريحِ عمَلٍ لهُمْ

يمر قِطاعَ التوتِ (الفراولة) بالعديدِ من التحدياتِ والعقباتِ في إسرائيل، انتقالُ أفرادِ الأسرَةِ الفلاحَةِ من العملِ الزراعيِّ نحوَ القِطاعِ الصناعيِّ او التعليمِ الأكاديميِّ دفَعَ المُزارِعَ إلى البحثِ عن أيادٍ عاملَةٍ رخيصَةٍ فلجَأَ بدايَةً الى الضفَّةِ الغربيَّةِ وانتهى به المَطافُ بالتعاقُدِ مع عُمالٍ تايلنديين.

"أيادٍ لا تعرِفُ التعَبَ والمللَ، تلتقِطُ حبَّاتِ الفراولَةِ من الأرْضِ كما لو كانَتْ تنقِّبُ عن الياقوت"، مشهد جميل تنقله مراسلتنا فاطمة خمايسي لعملية قطف هذه الثمار من أحد المزارع في مدينَةُ قلنسوة، الواقعة شرقي مدينة تل أبيب وسط إسرائيل،وتُغطي قلنسوة وحْدَها زراعَةَ ألفِ دونُمٍ من أصْلِ ثلاثةِ آلافٍ، في مُجمَلِ انحاءِ البلاد. وينتِجُ المُزارِعونَ في البلدَةِ ما يُعادِلُ سبعَةَ آلافِ طُنٍّ سنويًّا.

لكن مواصلة زراعة التوت في المدينة يواجه تحديات ومشاكل، المزارع نبهان أبو صافية يقول في حديثه مع i24NEWS :"نعاني من عدة أمور أبرزها نقص الطرق الزراعية للوصول الى مزارعنا في الشتاء ..أبضا جميع الأيدي العاملة من الخارج بما يشمل عمال أجانب تايلنديين ومن الضفة الغربية، سنواجه مشكلة كبيرة تهدد عملنا في حال لم يتم زيادة العمال التايلنديين حيث يعتمد عملنا بشكل أساسي على الأيدي العاملة".

إقبالُ المُزارعينَ على توظيفِ العُمالِ الفلسطينيين في انخفاضٍ كبيرٍ بسبَبِ التكاليفِ المرتفعَةِ لإصدارِ تصاريحِ عمَلٍ لهُمْ، والتخوُّفِ الدائِمِ من اغلاقِ السُلْطاتِ الإسرائيليَّةِ لحواجِزِ الضفَّةِ الغربيَّةِ ... مشاكِلُ كثيرَةٌ حلَّتْها العَمالَةُ التايلندية.

ويوضح ابوصافية لجوئهم الى العمال التايلنديين بدل الفلسطينيين:"كان من المفضل لنا استخدام الأيدي العاملة من الضفة الغربية لكنهم اليوم فتحوا المجال لكافة الأجيال للعمال الفلسطينيين للتوجه لمجالات أخرى مثل البناء حيث أنها مربحة لهم أكثر، وهو أمر دفعنا الى الاستعانة بالعمال التايلنديين".

بعضُ العمالِ الفلسطينيين اعتادوا العَمَلَ في الحقْلِ الأحمَرِ وباتوا يرَوْنَ بالعامِلِ التايلندِيِّ رفيقَ عمَلٍ لا منافُسًا أو بديلًا.بالنسبَةِ للعُمالِ التيلانديين فإنَّ قِطاعَ الزراعَةِ يُشكّلُ مدخولًا يستحِقُ قطْعَ القاراتِ من أجلِهِا.

لتحدياتِ التوظيفِ وتعامُلِ السُلْطاتِ الإسرائيليَّةِ تُضافُ عقدَةُ تصديرِ التُوتِ وبيعِهِ في أسواقٍ ينافِسُ فيها التوتُ الغزيُّ ما دَفَعَ بعْضَ المُزارعينَ العربَ نحوَ التفكيرِ بدُولِ الخَليجِ كشَريكٍ ومُستَهْلِكٍ

fatima khamaisi/i24NEWS قطف التوت في مدينة قلنسوة

fatima khamaisi/i24NEWS قطف التوت في مدينة قلنسوة